Спортсмены привозят на Олимпиаду коронавирус! Положительный тест сдал литовец

Литовский атлет, который приехал на Олимпийские игры в Токио, сдал положительный тест на COVID-19. Ранее болезнь была обнаружена у представителей Израиля, Сербии и Уганды

Жители Японии против Олимпийских игр. Фото: Kyodo. Kyodo/via REUTERS

То, чего боялись жители Японии, начало осуществляться. Очередной спортсмен, приехавший на Олимпийские игры в Токио, сдал положительный тест на коронавирус.

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Как сообщает японское издание TBS, результат ПЦР-теста литовского спортсмена показал наличие COVID-19 в организме. Имя атлета не называется.

Ранее японские медиа сообщали, что спортсмен из сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус сразу по прибытию в страну. Также, как и представители сборных Уганды и Сербии.

8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Организаторы объявили, что болельщики не будут допущены на соревнования.

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