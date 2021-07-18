Рекорд по ЛГБТ-спортсменам на Олимпиаде в Токио: список стран

На Играх в столице Японии выступит больше открытых представителей ЛГБТ, чем на всех предыдущих Олимпиадах вместе взятых. Украинцев в опубликованном списке нет

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

На Олимпийских играх в Токио выступят 142 открытых ЛГБТ-спортсмена, это число превышает число ЛГБТ-олимпийцев, участвовавших во всех предыдущих летних Олимпийских играх вместе взятых.

Об этом сообщает Out Sports.

Также на Олимпиаду в Токио приехало в два раза больше ЛГБТ-спортсменов, чем на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро (56 человек).

В Олимпийских играх 2012 года в Лондоне участвовало 23 представителя ЛГБТ.

Исходя из опубликованных данных, ЛГБТ-олимпийцы представят 25 разных стран. По этому показателю лидирует сборная США, они привезут на Игры 34 представителя ЛГБТ. За ними следуют команды Канады (16), Великобритании (15) и Нидерландов (13). Спортсменов из Украины в списке, обнародованном Out Sports, нет.

При этом женщин в 8 раз больше, чем мужчин. Больше всего представительниц ЛГБТ – свыше 30 – в женском футболе.

Среди них топ-звезда – лучшая футболистка мира американка Меган Рапино. Выступит в Токио и ее возлюбленная – баскетболистка сборной США Сью Берд.

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Отметим, что в собранную статистику вошла первая спортсменка-трансгендер в истории ОИ – тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии, которая ранее была Гэвином. Она – сын бывшего мэра Окленда.

Хотя шокированные соперницы Хаббард считают, что это нечестно. Некоторые из них считают, что успехи Лорел связаны с ее мужским телом, которое практически не поменялось после операции по смене пола.