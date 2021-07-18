Гребите домой! Российскую команду не пустили на Олимпиаду-2020 из-за допинга

Вскрытие пробы Б российских гребцов подтвердило наличие в крови запрещенных препаратов, поэтому в России приняли решение снять всю команду с Олимпийских игр

Российская четверка не выступит на Олимпиаде-2020. Фото: rowingrussia.ru

Российская команда по гребле в четверках парных снялась с участия в Олимпиаде-2020 после положительных результатов на допинг у Никиты Моргачева и Павла Сорина, в крови которых был обнаружен мельдоний. Место сборной России может занять Литва.

Вскрытие проб Б гребцов подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов, после чего в Федерации гребного спорта России приняли решение снять команду с соревнований. Другим участникам команды предлагают пройти проверку на полиграфе, сообщает Спорт-Экспресс.

Тестирование на допинг / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что российские пловцы отстранены от соревнований перед вылетом на Олимпиаду. Пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, которые отобрались на Олимпийские игры в Токио, отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, что из-за манипуляций с допингом Россия в Токио будет выступать под нейтральным флагом, а в честь победителей вместо национального гимна будет звучать музыка Чайковского.