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Мыла нет! России нечем отмыться на Олимпиаде (видео)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
18 июля, 17:35
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Проблемные дни россиян в Токио продолжаются – после скандала с допингом у гребцов из РФ оказалось, что теннисистам из этой страны нечем мыть на Играх руки
Карен Хачанов в Токио без мыла
Карен Хачанов в Токио без мыла / Фото: Instagram

Сборную России продолжают преследовать проблемы на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. Ранее мы писали, что четверку российских гребцов не пустили на Игры из-за положительного допинг-теста, а теперь с траблами в олимпийской деревне столкнулись теннисисты из РФ.

После шестичасового переезда из аэропорта в деревню оказалось, что российским теннисистам нечем помыть руки.

"Карен Хачанов задает вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!" – сказала олимпийская чемпионка Рио-2016 в парном разряде Елена Веснина в сториз своего Instagram

"Условия, конечно…", – добавила Анастасия Павлюченкова

При этом теннисист из РФ Карен Хачанов, рост которого 198 см, на видео головой упирался в потолок ванной.

Накануне Алексей Гунбин, который представит Украину в Токио в стрельбе из лука, показал, на чем они спят в номерах. Оказывается, кровати у спортсменов – из картона.

Позже стало известно – почему.

Для олимпийцев, участвующих в Играх в Токио, специально спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом – чтобы в условиях карантинных ограничений "избежать ненужных форм физического контакта".

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