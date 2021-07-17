Украинские олимпийцы в Токио спят на картоне: фото из номера

Кровати в комнатах спортсменов в олимпийской деревне сделаны из бумаги – снимками из своего номера с публикой поделился украинский лучник Алексей Гунбин

Кровать олимпийца Гунбина в Токио / Фото: Instagram

Украинские спортсмены уже начинают обживаться в олимпийской деревне в Токио. 28-летний Алексей Гунбин, который представит нашу страну в стрельбе из лука, показал в Instagram, на чем они будут спать в своих номерах.

Оказывается, кровати у спортсменов – из картона. Уровень!

Ранее мы писали, что в столовой олимпийской деревни спортсмены питаются, сидя напротив друг друга через стеклянную перегородку. Вот как это выглядит:

До этого первую украинку отправили на изоляцию на Олимпиаде в Токио. Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, закрыли в номере после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.