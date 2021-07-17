Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Украинская спортсменка похвасталась сексуальными формами перед Олимпиадой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июля, 20:57
Копировать ссылку
Прыгунье в длину Марине Бех-Романчук нравится нынешнее лето. Вот бы она имела основания повторить эти слова после своего выступления на Играх в Токио
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна из олимпийских надежд Украины Марина Бех-Романчук перед поездкой на Игры в Токио, которые стартуют уже 23 июля, похвасталась своими сексуальными формами.

Читайте также: Никакого секса! Появилось объяснение, почему кровати на Олимпиаде – из картона

Прыгунья в длину, которой в воскресенье, 18 июля, исполняется 26 лет, предстала перед фолловерами в эффектном желтом купальнике.

При этом легкоатлетка-красотка позировала фотографу, стоя к нему спиной.

"Нравится мне это горячее лето", – написала в Instagram Марина Бех-Романчук

Отметим, что в Токио Марина Бех-Романчук будет не только бороться за победу в прыжках в длину, но и переживать за своего мужа Михаила Романчука, который поспорит за медали в плавании.

Марина Бех-Романчук и ее муж
Марина Бех-Романчук и ее муж / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что у украинских спортсменов выросли премиальные за медали Олимпиады. В долларах вознаграждения остались прежними, а вот в гривне благодаря росту курса поднялись – до 3,4 млн грн за "золото".

На Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять