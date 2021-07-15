У украинских спортсменов выросли премиальные за медали Олимпиады

В долларах вознаграждения за олимпийские награды остались прежними, а вот в гривне благодаря росту курса поднялись – до 3,4 млн грн за золото

Олимпийские медали Токио / Фото: Getty Images, AFP

Премиальные украинским спортсменам за медали на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, остались прежними – в долларах, но выросли – в гривне.

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Министерство молодежи и спорта Украины подтвердило, что за золотую медаль Токио будет выплачено 125 тысяч долларов, за "серебро" – 80 тысяч, за "бронзу" – 55 тысяч.

Об этом сообщает Суспільне.

Такие же премии получали украинские олимпийцы на летних Играх в 2016 году и зимних в 2014 и 2018 годах.

Но если перевести в гривню, то суммы возросли, так как изменился курс гривны к доллару: 25,1 – в августе 2016 года, 27,2 – в июле 2021 года.

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Премии за медали на Олимпиаде-2020

"Золото" – 125 000 долларов (3,4 млн грн)

– 125 000 долларов (3,4 млн грн) "Серебро" – 80 000 долларов (2,2 млн грн)

– 80 000 долларов (2,2 млн грн) "Бронза" – 55 000 долларов (1,5 млн грн)

Олимпийская надежда Украины Дарья Белодед / Фото: AFP

Олимпийские кольца в Токио / Фото: Reuters

Отметим, что на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

При этом если, скажем, "золото" будет добыто в гребле экипажем из четырех человек, по 125 тысяч долларов должны выплатить каждому.