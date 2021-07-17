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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Третий в династии: император Японии откроет Олимпийские игры

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июля, 18:58
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23 июля на Национальном стадионе Токио произойдет торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2020, на которой со своим вступительным словом выступит правящий император Японии Нарухито
Император Японии Нарухито с супругой императрицей Масако. Фото: REUTERS/Issei Kato
Император Японии Нарухито с супругой императрицей Масако. Фото: REUTERS/Issei Kato

На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио выступит 126-й император Японии Нарухито, сообщает NHK. 61-летний император вступительной речью объявит о начале соревнований.

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Олимпийский стадион в Токио
Олимпийский стадион в Токио / Фото: Reuters

Монарх будет присутствовать на церемонии один, без представителей императорской семьи. Как известно, согласно решению Оргкомитета "Токио-2020", будущие Олимпийские игры пройдут без зрителей. Члены императорской семьи не будут пользоваться своим "служебным положением" и также, в знак солидарности, откажутся от посещения увлекательных соревнований.

Олимпийцы прилетают в Токио
Олимпийцы прилетают в Токио / Фото: Reuters

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Примечательно, что традиция открывать Олимпийские игры стала для императорской династии семейной. Дед правящего императора – Хирохито – объявлял летние Олимпийские игры в Токио в далеком 1964 году, а также зимнюю Олимпиаду в Саппоро в 1972-м. Отец Нарухито – Акихито – дал старт зимним Олимпийским играм в Нагано-1998.

Kazuhiro Nogi/Pool via REUTERS
Kazuhiro Nogi/Pool via REUTERS

Олимпийские Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Открытие Олимпиады состоится 23 июля 2021 года в 14:00 по киевскому времени.

На Олимпийских играх в Токио выступят 158 украинских спортсменов.

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