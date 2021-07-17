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Українська спортсменка похвалилася сексуальними формами перед Олімпіадою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
17 липня, 20:57
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Стрибунці в довжину Марині Бех-Романчук подобається нинішнє літо. От би вона мала підстави повторити ці слова після свого виступу на Іграх у Токіо
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна з олімпійських надій України Марина Бех-Романчук перед поїздкою на Ігри в Токіо, які стартують вже 23 липня, похвалилася своїми сексуальними формами.

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Стрибунка в довжину, якій у неділю, 18 липня, виповнюється 26 років, постала перед фоловерами в ефектному жовтому купальнику.

При цьому легкоатлетка-красуня позувала фотографу, стоячи до нього спиною.

"Подобається мені це гаряче літо", – написала в Instagram Марина Бех-Романчук

Відзначимо, що в Токіо Марина Бех-Романчук буде не тільки боротися за перемогу в стрибках у довжину, а й переживати за свого чоловіка Михайла Романчука, який посперечається за медалі в плаванні.

/ Фото: Instagram

Раніше ми писали, що у українських спортсменів зросли преміальні за медалі Олімпіади. У доларах винагороди залишилися тими ж, а ось у гривні завдяки зростанню курсу піднялися – до 3,4 млн грн за "золото".

На Олімпіаді-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

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