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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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На церемонии открытия Олимпиады флаг доверили нести легендарной гимнастке

Олег Люлька Олег Люлька
17 июля, 18:45
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46-летнюю Оксану Чусовитину называют Бабушкой мировой гимнастики – Игры в Токио для представительницы Узбекистана будут восьмыми в карьере
Оксана Чусовитина продолжает выступать
Оксана Чусовитина продолжает выступать / Фото: Getty Images

46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина будет знаменосцем сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио.

Об этом Чусовитина, которую называют Бабушкой мировой гимнастики, сообщила у себя в Instagram.

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Флаг своей страны 23 июля она понесет вместе с боксером Бобо-Усмоном Батуровым. Напомним, начиная с Олимпиады в Токио флаги стран на открытии Игр будут нести представители обоих полов.

Напомним, Чусовитина внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как единственная гимнастка, выступавшая на семи Олимпиадах. Игры в Токио для нее будут восьмыми.

Она является чемпионкой Олимпиады-1992 и серебряной призеркой Игр-2008, трехкратной чемпионкой мира, Европы и Азиатских игр, а также обладательницей четырех серебряных и четырех бронзовых наград мировых первенств.

После Игр в Рио-2016 Чусовитина рассказала в интервью Сегодня, что самое сложное для нее – это просыпаться с утра. Бодрит себя шоколадом и кофе.

Напомним, в 2002-м Оксана Чусовитина перебралась из Узбекистана в Германию. Причина – страшный диагноз ее малолетнего сына, лейкемия. Лечение нужно было начинать немедленно, иначе доктора давали Алишеру всего месяц. Осознавая уровень медицины у себя на родине, Оксана отвезла мальчика в немецкую клинику.

Стоимость лечения была для спортсменки неподъемной – 120 тысяч долларов. Однако боссы спортивного клуба Кельна, за который ранее выступала гимнастка, стали гарантами ее кредита. Также самой спортсменке предоставили немецкое гражданство и медицинскую страховку, что облегчало лечение. Немецкое телевидение сняло ролик про мальчика, и благотворительные фонды тут же откликнулись на призыв о помощи.

Под немецким флагом в своем коронном опорном прыжке Чусовитина завоевала "серебро" Олимпиады в Пекине-2008, две медали чемпионатов мира и даже стала лучшей в Европе. Однако в Германии Оксана не осталась и в 2013 году решила вернуться на родину.

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