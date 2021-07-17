Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Первый скандал на Олимпиаде! Германия ушла с поля из-за Гондураса

Олег Люлька Олег Люлька
17 июля, 16:22
Копировать ссылку
Немецкие футболисты не стали доигрывать контрольный матч с командой Гондураса после того, как защитник сборной Германии подвергся расистскому оскорблению
Джордан Торунарига подвергся оскорблениям
Джордан Торунарига подвергся оскорблениям / Фото: Getty Images

Олимпиада в Токио еще не стартовала, а первый расистский скандал на ней уже вспыхнул!

Субботний товарищеский матч за закрытыми дверьми в японской Вакаяме между олимпийскими сборными Германии и Гондураса по футболу, состоявший из трех таймов по 30 минут, был завершен уже на 85-й минуте при счете 1:1.

Сборная Германии U23 в полном составе покинула поле.

Как сообщает пресс-служба немецких национальных команд в Twitter, причиной ухода игроков стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги, исходившее от футболиста из Гондураса.

Отметим, что Джордан Торунарига является сыном нигерийского футболиста Ожокожо Торунариги, но родился в немецком Хемнице и сейчас выступает за берлинскую Герту.

Это не первое расистское оскорбление в карьере Джордана Торунариги. В феврале 2020-го фанаты Шальке реагировали обезьяньими уханьями на каждое прикосновение игрока к мячу.

Читайте также: Принц Уильям в бешенстве из-за травли темнокожих игроков Англии: Меня тошнит от расизма

На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас в группе В встретится со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять