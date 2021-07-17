Первый скандал на Олимпиаде! Германия ушла с поля из-за Гондураса

Немецкие футболисты не стали доигрывать контрольный матч с командой Гондураса после того, как защитник сборной Германии подвергся расистскому оскорблению

Джордан Торунарига подвергся оскорблениям / Фото: Getty Images

Олимпиада в Токио еще не стартовала, а первый расистский скандал на ней уже вспыхнул!

Субботний товарищеский матч за закрытыми дверьми в японской Вакаяме между олимпийскими сборными Германии и Гондураса по футболу, состоявший из трех таймов по 30 минут, был завершен уже на 85-й минуте при счете 1:1.

Сборная Германии U23 в полном составе покинула поле.

Как сообщает пресс-служба немецких национальных команд в Twitter, причиной ухода игроков стало расистское оскорбление в адрес защитника сборной Германии Джордана Торунариги, исходившее от футболиста из Гондураса.

Отметим, что Джордан Торунарига является сыном нигерийского футболиста Ожокожо Торунариги, но родился в немецком Хемнице и сейчас выступает за берлинскую Герту.

Это не первое расистское оскорбление в карьере Джордана Торунариги. В феврале 2020-го фанаты Шальке реагировали обезьяньими уханьями на каждое прикосновение игрока к мячу.

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На Олимпиаде в Токио сборная Германии сыграет в группе D с командами Бразилии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии. Гондурас в группе В встретится со сборными Южной Кореи, Новой Зеландии и Румынии. Олимпийский футбольный турнир стартует 22 июля.