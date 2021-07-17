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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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"Я сделаю все возможное": Свитолина сделала громкое заявление после свадьбы

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июля, 15:54
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Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что гордится выступать за национальную сборную и ее цель на Олимпийских играх в Токио – выиграть медаль
Первая ракетка Украины Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина / Фото: Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вчера вышла замуж. Но о медовом месяце спортсменка и не думает. Впереди – Олимпиада. И большие задачи.

"Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада – большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль", – заявила Свитолина.

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Отметим, что на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

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