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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Ходят в перчатках и едят за стеклом: первые фото наших олимпийцев из Токио

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
17 июля, 08:25
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За неделю до старта Олимпиады-2020 в Токио прилетели первые украинские атлеты, в олимпийскую деревню заселились команды по боксу, дзюдо и стрельбе из лука
Наша команда осваивается в олимпийской деревне
Наша команда осваивается в олимпийской деревне / Фото: НОК Украины

В Японию прибыл первый десант украинских спортсменов и тренеров. В олимпийскую деревню заселились команды по боксу, дзюдо и стрельбе из лука.

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Они разместились в комфортных одноместных и двухместных комнатах, а также посетили столовую, которая работает круглосуточно и предлагает широкий спектр блюд различных кухонь мира, сообщает НОК Украины.

Судя по фотографиям, спортсмены ходят в перчатках, а кушают за стеклянными перегородками.

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Ранее мы писали, что первую украинку отправили на изоляцию на Олимпиаде в Токио. Викторию Ус, выступающую в гребном слаломе, закрыли в номере после того, как положительные тесты на COVID сдали ее соседи по рейсу Стамбул – Токио.

Напомним, что сборная Украины теряет свою звезду за неделю до старта Олимпиады. Чемпионка Европы-2021 среди молодежи Алина Грушина-Акобия травмировалась и вместо нее на Олимпийские игры поедет Татьяна Кит.

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