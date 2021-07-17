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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Едет на велосипеде в сауне. Спортсменка оригинально готовится к Олимпиаде-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 июля, 13:39
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Голландская велосипедистка Аннемик ван Влейтен сделала себе климатическую комнату, чтобы тренироваться в условиях приближенных к Токио
Аннемик ван Влейтен хочет выиграть "золото"
Аннемик ван Влейтен хочет выиграть "золото"

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту Аннемик ван Влейтен активно готовится к Олимпийским играм в Токио. Аннемик тренируется в сауне. Таким образом голландская спортсменка имитирует жаркие климатические условия предстоящих Игр.

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В Токио во время Олимпиады будет жаркая погода и высокая влажность. Поэтому ван Влейтен показала в Twitter, как она тренируется на велотренажере в сауне при температуре 35 градусов.

"Сделала себе климатическую комнату и тренируюсь в условиях Токио", – подписала снимки спортсменка.

Ранее мы рассказывали, как будет проходить церемония награждения на Играх-2020. Члены МОК и почетные гости, которые участвуют в награждении, будут надевать продезинфицированные перчатки. Медали положат на подносы, откуда спортсменам предстоит брать их самостоятельно. Кроме того, все участники церемонии, включая новоиспеченных чемпионов, обязаны носить маски.

Отметим, что на Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

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