Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

На церемонії відкриття Олімпіади прапор довірили нести легендарній гімнастці

Олег Люлька Олег Люлька
17 липня, 18:45
Копіювати лінк
46-річну Оксану Чусовітіну називають Бабусею світової гімнастики – Ігри в Токіо для представниці Узбекистану будуть восьмими в кар'єрі
/ Фото: Getty Images

46-річна гімнастка Оксана Чусовітіна буде прапороносцем збірної Узбекистану на церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо.

Про це Чусовітіна, яку називають Бабусею світової гімнастики, повідомила у себе в Instagram.

Читайте також: Українські олімпійці в Токіо сплять на картоні: фото з номера

Прапор своєї країни 23 липня вона понесе разом з боксером Бобо-Усмоном Батуровим. Нагадаємо, починаючи з Олімпіади в Токіо, прапори країн на відкритті Ігор нестимуть представники обох статей.

Нагадаємо, Чусовітіна занесена до Книги рекордів Гіннесса як єдина гімнастка, яка виступала на семи Олімпіадах. Ігри в Токіо для неї будуть восьмими.

Вона є чемпіонкою Олімпіади-1992 і срібною призеркою Ігор-2008, триразовою чемпіонкою світу, Європи та Азіатських ігор, а також володаркою чотирьох срібних і чотирьох бронзових нагород світової першості.

Після Ігор в Ріо-2016 Чусовітіна розповіла в інтерв'ю Сьогодні, що найскладніше для неї – це прокидатися вранці. Бадьорить себе шоколадом і кавою.

Нагадаємо, в 2002-му Оксана Чусовітіна перебралася з Узбекистану до Німеччини. Причина – страшний діагноз її малолітнього сина, лейкемія. Лікування потрібно було починати негайно, інакше лікарі давали Алішеру всього місяць. Усвідомлюючи рівень медицини у себе на батьківщині, Оксана відвезла хлопчика в німецьку клініку.

Вартість лікування була для спортсменки непідйомною – 120 тисяч доларів. Проте боси спортивного клубу Кельна, за який раніше виступала гімнастка, стали гарантами її кредиту. Також самій спортсменці надали німецьке громадянство і медичну страховку, що полегшувало лікування. Німецьке телебачення зняло ролик про хлопчика, і благодійні фонди відразу відгукнулися на заклик про допомогу.

Під німецьким прапором у своєму коронному опорному стрибку Чусовітіна здобула "срібло" Олімпіади в Пекіні-2008, дві медалі чемпіонатів світу і навіть стала найкращою в Європі. Однак у Німеччині Оксана не залишилася і в 2013 році вирішила повернутися на батьківщину.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти