На церемонії відкриття Олімпіади прапор довірили нести легендарній гімнастці

46-річну Оксану Чусовітіну називають Бабусею світової гімнастики – Ігри в Токіо для представниці Узбекистану будуть восьмими в кар'єрі

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46-річна гімнастка Оксана Чусовітіна буде прапороносцем збірної Узбекистану на церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо.

Про це Чусовітіна, яку називають Бабусею світової гімнастики, повідомила у себе в Instagram.

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Прапор своєї країни 23 липня вона понесе разом з боксером Бобо-Усмоном Батуровим. Нагадаємо, починаючи з Олімпіади в Токіо, прапори країн на відкритті Ігор нестимуть представники обох статей.

Нагадаємо, Чусовітіна занесена до Книги рекордів Гіннесса як єдина гімнастка, яка виступала на семи Олімпіадах. Ігри в Токіо для неї будуть восьмими.

Вона є чемпіонкою Олімпіади-1992 і срібною призеркою Ігор-2008, триразовою чемпіонкою світу, Європи та Азіатських ігор, а також володаркою чотирьох срібних і чотирьох бронзових нагород світової першості.

Після Ігор в Ріо-2016 Чусовітіна розповіла в інтерв'ю Сьогодні, що найскладніше для неї – це прокидатися вранці. Бадьорить себе шоколадом і кавою.

Нагадаємо, в 2002-му Оксана Чусовітіна перебралася з Узбекистану до Німеччини. Причина – страшний діагноз її малолітнього сина, лейкемія. Лікування потрібно було починати негайно, інакше лікарі давали Алішеру всього місяць. Усвідомлюючи рівень медицини у себе на батьківщині, Оксана відвезла хлопчика в німецьку клініку.

Вартість лікування була для спортсменки непідйомною – 120 тисяч доларів. Проте боси спортивного клубу Кельна, за який раніше виступала гімнастка, стали гарантами її кредиту. Також самій спортсменці надали німецьке громадянство і медичну страховку, що полегшувало лікування. Німецьке телебачення зняло ролик про хлопчика, і благодійні фонди відразу відгукнулися на заклик про допомогу.

Під німецьким прапором у своєму коронному опорному стрибку Чусовітіна здобула "срібло" Олімпіади в Пекіні-2008, дві медалі чемпіонатів світу і навіть стала найкращою в Європі. Однак у Німеччині Оксана не залишилася і в 2013 році вирішила повернутися на батьківщину.