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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Украинские олимпийцы перед отлетом в Токио сходили в храм за благословением

Александр Трикиша Александр Трикиша
18 июля, 13:04
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Накануне старта ОЛимпиады-2020 украинские прыгуны в воду сходили в храм. Там из благословили на победы и вручили иконки Георгия Победоносца. Теперь ждем побед в Токио!
Прыгуны в воду получили благословение на победы
Прыгуны в воду получили благословение на победы

Сборная Украины по прыжкам в воду перед отлетом в Японию, где 23 июля стартует Олимпиада-2020, сходили в Спасо-Преображенський собор, где их благословили на победы и вручили иконки Георгия Победоносца.

На Олимпийских играх в Токио в прыжках в воду Украину представят Алексей Середа, Олег Сербин, Олег Колодий в соревнованиях мужчин, а у женщин за медали будут бороться Виктория Кесарь, Анна Письменская и София Лискун. Кстати, самому юному из них, Алексею Середе, всего 15 лет!

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Фото: Л. Луканюк

Ранее мы писали, что украинские олимпийцы в Токио спят на картоне: фото из номера. Кровати в комнатах спортсменов в олимпийской деревне сделаны из бумаги – снимками из своего номера с публикой поделился украинский лучник Алексей Гунбин.

Также сообщалось, что в столовой олимпийской деревни спортсмены питаются, сидя напротив друг друга через стеклянную перегородку.

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