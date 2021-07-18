Мила немає! Росії нічим відмитися на Олімпіаді (відео)

Проблемні дні росіян в Токіо тривають – після скандалу з допінгом у веслярів з РФ з'ясувалося, що тенісистам з цієї країни нічим мити на Іграх руки

Карен Хачанов у Токіо без мила / Фото: Instagram

Збірну Росії продовжують переслідувати проблеми на Олімпіаді в Токіо, яка триватиме з 23 липня по 8 серпня. Раніше ми писали, що четвірку російських веслярів не пустили на Ігри через позитивний допінг-тест, а тепер з траблами в олімпійському селищі зіткнулися тенісисти з РФ.

Після шестигодинного переїзду з аеропорту до селища з'ясувалося, що російським тенісистам нічим помити руки.

"Карен Хачанов ставить питання, як він буде митися в цьому душі і чим взагалі? Мила немає!" – сказала олімпійська чемпіонка Ріо-2016 в парному розряді Олена Весніна в сторіз свого Instagram

"Умови, звичайно...", – додала Анастасія Павлюченкова

При цьому тенісист з РФ Карен Хачанов, зріст якого 198 см, на відео головою упирався в стелю ванної кімнати.

Напередодні Олексій Гунбін, який представить Україну в Токіо в стрільбі з лука, показав, на чому вони сплять у номерах. Виявляється, ліжка у спортсменів – з картону.

Пізніше стало відомо – чому.

Для олімпійців, які беруть участь в Іграх в Токіо, спеціально спроектували ліжка, на яких неможливо займатися сексом – щоб в умовах карантинних обмежень "уникнути непотрібних форм фізичного контакту".