Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Мила немає! Росії нічим відмитися на Олімпіаді (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
18 липня, 17:35
Копіювати лінк
Проблемні дні росіян в Токіо тривають – після скандалу з допінгом у веслярів з РФ з'ясувалося, що тенісистам з цієї країни нічим мити на Іграх руки
Карен Хачанов у Токіо без мила
Карен Хачанов у Токіо без мила / Фото: Instagram

Збірну Росії продовжують переслідувати проблеми на Олімпіаді в Токіо, яка триватиме з 23 липня по 8 серпня. Раніше ми писали, що четвірку російських веслярів не пустили на Ігри через позитивний допінг-тест, а тепер з траблами в олімпійському селищі зіткнулися тенісисти з РФ.

Після шестигодинного переїзду з аеропорту до селища з'ясувалося, що російським тенісистам нічим помити руки.

"Карен Хачанов ставить питання, як він буде митися в цьому душі і чим взагалі? Мила немає!" – сказала олімпійська чемпіонка Ріо-2016 в парному розряді Олена Весніна в сторіз свого Instagram

"Умови, звичайно...", – додала Анастасія Павлюченкова

При цьому тенісист з РФ Карен Хачанов, зріст якого 198 см, на відео головою упирався в стелю ванної кімнати.

Напередодні Олексій Гунбін, який представить Україну в Токіо в стрільбі з лука, показав, на чому вони сплять у номерах. Виявляється, ліжка у спортсменів – з картону.

Пізніше стало відомо – чому.

Для олімпійців, які беруть участь в Іграх в Токіо, спеціально спроектували ліжка, на яких неможливо займатися сексом – щоб в умовах карантинних обмежень "уникнути непотрібних форм фізичного контакту".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти