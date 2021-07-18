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Легче выиграть Ролан Гаррос, чем жениться на Свитолиной. Первые слова Монфиса после свадьбы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
18 июля, 16:29
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Французский теннисист Гаэль Монфис сравнил свой выбор невесты с выступлением на престижном турнире серии Grand Slam
Элина Свитолина и Гаель Монфис
Элина Свитолина и Гаель Монфис / Фото: Instagram

16 июля украинская теннисистка Элина Свитолина отпраздновала шикарную свадьбу со своим избранником – известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

Во время свадебного застолья возлюбленный украинки произнес забавную речь, в которой он признался, как трудно ему было добиться любви Элины.

Гаэль поблагодарил гостей, которые пришли на свадьбу и почтили своим вниманием. Кроме того он сказал: "Я испытываю столько эмоций. Наверное, выиграть Ролан Гаррос было бы проще".

Возлюбленная француза внимательно слушала его признание и на последней фразе буквально растаяла. Гости также тепло поддержали слова Гаэля.

Нужно отметить, что пока французскому спортсмену не покорился престижный трофей, а высшим достижением Монфиса на Ролан Гарросе был выход в полуфинал еще в 2008 году, когда он проиграл титулованному швейцарцу Роджеру Федереру.

Будем надеяться, что теперь бывшая шестая ракетка мира сможет выиграть один из турниров Большого шлема.

Напомним, что 16 июля пара профессиональных теннисистов сыграла свадьбу в Женеве. Ранее Элина и Гаэль были вместе более двух лет, и наконец, в апреле этого года объявили о помолвке.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Оба спортсмена выступят на Олимпиаде в Токио-2020, причем Элина уже будет играть под фамилией мужа.

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