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Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

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Украинские спортсмены в Токио залезли в олимпийские кольца

Олег Люлька Олег Люлька
18 июля, 23:04
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А почему бы, собственно говоря, и нет? Получилось отличное фото, а с ним – и небольшая тренировка для наших гимнастов перед Играми, которые откроются уже 23 июля
Украинские олимпийцы в Токио
Украинские олимпийцы в Токио / Фото: Instagram

Украинские спортсмены продолжают прибывать в Токио, где уже 23 июля откроется Олимпиада. В частности, после длительных перелетов до олимпийской деревни добрались наши бадминтонисты, гимнасты и стрелки, присоединившиеся к боксерам, дзюдоистам, лучникам, гребцам и представителям конного спорта.

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Наши гимнасты, среди которых 6-кратный победитель юниорского чемпионата Европы-2020 Илья Ковтун и чемпионка Европы-2020 в командном первенстве Диана Варинская, не стали терять время даром и сразу сделали снимок на память, забравшись в Токио в олимпийские кольца.

Напомним, в Токио не выступит главная звезда украинской гимнастики Олег Верняев. Чемпиону Рио-2016 дали четыре года дисквалификации за мельдоний. Так что Илье Ковтуну в Японии придется отстреляться и за себя, и за того парня.

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Отметим, что на Олимпиаде Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк.

Смотрите, как по олимпийской деревне с мамой-тренером гуляет Дарья Белодед

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