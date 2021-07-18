Свитолиной больше нет: Элина сменила фамилию после свадьбы

После свадьбы с французом Гаэлем Монфисом украинская теннисистка взяла фамилию супруга. Под новой фамилией Элина выступит на Олимпиаде-2020

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

Украинская теннисистка Элина Свитолина после свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом сменила фамилию в соцсетях. Теперь страницы украинки в Instagram и Twitter подписаны Elina Monfils.

Впервые под новой фамилией Элина выступит на Олимпиаде-2020, которая стартует через неделю. Кстати, после свадьбы Элина сделала громкое заявление о своем участии на Олимпийских играх.

Элина и Гаэль сыграли свадьбу 16 июля в Женеве. Для официальной церемонии Элина выбрала стильный белый комбинезон, а вот вечером украинка блистала уже в платье в пол – лаконичном, но с элегантно открытой спиной и сексуальным разрезом сбоку, который открывал татуировку на бедре теннисистки.

На свадьбе в отеле "Четыре сезона" присутствовали легенда НБА и сборной Франции Тони Паркер, американская актриса и певица Кристина Милиан, французский исполнитель Мэтт Покора и другие знаменитости.