Кто в доме хозяин? Сколько призовых заработали Свитолина и Монфис

Хоть Элина и младше Гаэля, она уже успела заработать немного больше призовых за карьеру, чем ее супруг

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Сегодня|Спорт

Шикарная свадьба французского теннисиста Гаэля Монфиса и украинки Элины Свитолиной вполне соответствует их материальному положению. Гаэль, начавший профессиональную карьеру в далеком 2004-м, успел к 34 годам заработать 19 636 167 долларов призовых.

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Элина Свитолина на корте Уимблдона / Фото: Reuters

Элина, взявшая после свадьбы фамилию мужа, в свои 26 уже выиграла 20 566 678 долларов, что почти на миллион больше, чем Монфис. В этом году теннисисты вместе успели заработать более 1 100 000 долларов (706 419 Элины и 408 126 Гаэля).

Гаэль Монфис / Фото: Reuters

За свою карьеру Свитолина выиграла 15 титулов WTA, в то время как у Монфиса лишь 10 трофеев ATP. Элина ныне занимает 6 место в рейтинге WTA, а её возлюбленный располагается на 19-й строчке мужского тотала.

Свитолина и Монфис

Добавим, что звездная пара пока не имеет в активе триумфов на турнирах Большого шлема. Недавно Гаэль признался, что жениться на украинке – гораздо сложнее, чем выиграть Ролан Гаррос.

Ранее Свитолина заявила, что гордится выступать за национальную сборную и ее цель на Олимпийских играх в Токио – выиграть медаль.