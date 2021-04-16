Наречений Світоліної вже шукав каблучку для іншої: всі дівчата Монфіса

Гаель крутив романи з пекучою студенткою з Хорватії, пишногрудою тенісисткою зі Словаччини та австралійкою, в якій навіть бачив свою майбутню дружину. Але заміж покликав Еліну

Тенісний світ в передчутті весілля року. У липні мають одружитися 34-річний француз Гаель Монфіс та 26-річна українка Еліна Світоліна, яка на початку квітня прийняла від свого коханого каблучку за 700 тисяч євро і сказала: "Так!"

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Нагадаємо, до Монфіса Світоліна була у стосунках з Рісом Топлі - зіркою англійського крікету.

Куди насиченішим до зустрічі з Еліною було особисте життя Монфіса. Ми спробували зібрати воєдино всіх дівчат, з якими французький тенісист крутив шури-мури до свого роману з українкою.

ТЕНІСИСТКА АЛІЗЕ КОРНЕ

Зараз Алізе – 31, в активі француженки – виграш дев'яти турнірів WTA і 7 846 378 доларів призових. А 15 років тому, починаючи кар'єру у великому тенісі, вона зустрічалася з партнером по збірній Франції Гаелем Монфісом. Тривалим їхній роман не був, але після розриву пара зберегла дружні стосунки, часто виступаючи партнерами один одного на тренуваннях.

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ПЕРША РАКЕТКА СЛОВАЧЧИНИ

У 2008-му Гаель зав'язав роман зі словацькою тенісисткою Домінікою Цибулковою, з якою познайомився на вечірці в Маямі. Пара грала разом на "Ролан Гаррос" в міксті, красувалася на обкладинці L'Equipe. На фото закохані просто світилися від щастя.

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Однак роман Монфіса і Цибулкової, швидко спалахнувши, за кілька місяців згас. Домініка пішла до австрійського тенісиста Юргена Мельцера, а згодом вийшла заміж за словацького плавця Міхала Навару і, завершивши кар'єру в тенісі, стала мамою.

СТУДЕНТКА МАРГО

Після того як Монфіс порвав з Цибулковою, він був помічений зі студенткою одного з паризьких університетів на ім'я Марго. Папарацці спіймали їх на виході з кафе, потім, коли вони цілувалися у водах Атлантичного океану біля берегів Маямі. Однак врешті-решт Марго швидко зникла з життя Гаеля.

АВСТРАЛІЙКА НА ІМ'Я ЧЕЛСІ

2010-го Монфіс закохався в австралійку Челсі Альтман. Тут все було дуже серйозно. Вони жили разом у домі в Швейцарії, обожнювали готувати і годинами базікати ні про що. А одного разу фотографи помітили Гаеля в ювелірному магазині, де він вибирав обручку для Челсі. Однак до весілля справа не дійшла. Точніше, дійшла.

Але – поки що у однієї лише Челсі. Вона вийшла заміж за зірку австралійського футболу Тайсона Гольдсака, взяла його прізвище і зробила його батьком.

ФАНАТКА БІОЛОГІЇ

Наступною дівчиною Гаеля Монфіса стала студентка факультету екстремальної біології Осієкского університету Йосипа Драгун. Стосунки француза з пекучою хорватською брюнеткою тривали кілька місяців. Далі Йосипа продовжила вивчати біологію, але – вже без француза.

"Мені потрібна дівчина, яка буде розуміти і приймати мій стиль життя. Я завжди на передньому плані, і для іншої людини в парі це складно", – пояснював свою вітряність Гаель Монфіс

І ось, наприінці 2018 року, Гаель Монфіс створив дует з одеситкою Еліною Світоліною.

НАРЕЧЕНА – ЕЛІНА СВІТОЛІНА

Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

"З Гаелем ми були знайомі досить давно, оскільки постійно брали участь в одних і тих же турнірах. Але спілкувалися вкрай мало: він знав, що я була в тривалих стосунках. І ось наприкінці 2018 року, після перемоги на підсумковому турнірі, я поїхала святкувати в компанії друзів з Парижа", – розповідала Еліна

"Виставила фото в Instagram, і Гаель написав мені. Ми зустрілися і вже не змогли розлучитися. Це був дивовижний збіг, що ми одночасно приїхали відпочити в Париж, адже я живу в Лондоні, а Гаель, хоч і родом з Парижа, живе в Женеві", – додала українка

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Гаель Монфіс і Еліна Світоліна / Фото: Instagram

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Еліна і Гаель кілька разів розходилися і сходилися, поки, нарешті, француз не покликав українку в гори, щоб там запропонувати їй вивести стосунки на більш високий рівень. Світоліна погодилася стати мадам Монфіс.

Еліна Світоліна перетворила Гаеля Монфіса на мішень

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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