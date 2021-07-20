Олімпіада важливіше медового місяця. Світоліна сказала, коли поїде у весільну подорож

Перша ракетка України Еліна Світоліна поставила собі за мету виграти медаль Олімпійських ігор, заради цього тенісистка відразу з весілля відбула до Японії

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

У кращої української тенісистки Еліни Світоліної дуже насичений графік. На минулих вихідних у Женеві Еліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. А замість медового місяця відправилася в Токіо.

"Тепер потрібно сфокусуватися на тенісі, на Олімпіаді. Ми звикли багато виступати протягом року, так що немає часу на відпочинок. Медовий місяць у нас запланований на листопад",- зізналася Світоліна.

Раніше Еліна заявила, що з Іграми в Токіо, що стартують 23 липня, у неї пов'язані амбітні плани. "Олімпіада завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. Для мене грати за країну – особливе почуття. Моя мета – виграти медаль".

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