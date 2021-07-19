Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Відео Збірна України
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Олімпіади-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
19 липня, 14:13
Копіювати лінк
Олімпійські ігри в Токіо офіційно відкриються 23 липня урочистою церемонією відкриття. На захід не пустять глядачів, але за грандіозним шоу можна буде стежити по ТБ
Коли і де дивитися відкриття Олімпіади-2020
Коли і де дивитися відкриття Олімпіади-2020 / Фото: AFP

23 липня пройде урочиста церемонія відкриття Олімпійських ігор в Токіо. Захід стартує о 14:00 за київським часом, а в Україні його покажуть у прямій трансляції на ТБ і в інтернеті. Все, що вам потрібно знати про відкриття Олімпіади-2020.

Читайте також: Розклад першого дня Олімпіади-2020

Де пройде церемонія відкриття Олімпіади-2020

Захід пройде на Новому національному стадіоні Японії в районі Сіндзюку в Токіо. Його побудували на місці старого Національного стадіону, який був знесений у 2015 році. Будівництво нової арени почалося 11 грудня 2016 року, а 30 листопада 2019 стадіон був переданий МОК для підготовки до Олімпіади-2020 року, але в минулому році провести Ігри завадила пандемія. Вартість споруди 60 тисячного стадіону склала 1,5 мільярда доларів.

Хто може відвідати церемонію відкриття Олімпіади-2020

Наживо за церемонією відкриття спостерігатимуть тільки 10 тисяч чоловік. Це пов'язано з антіковідними обмеженнями. В їх число входять дипломати, високопоставлені особи, спонсори та члени Міжнародного олімпійського комітету. Звичайних глядачів на трибуни не пустять. Також очікується, що церемонію відкриття відвідають понад 11 тисяч спортсменів з 206 країн. Нагадаємо, що від України на Олімпіади-2020 виступить 157 атлетів.

В тренді

Що покажуть на церемонії відкриття Олімпіади-2020

Традиційно церемонія відкриття Олімпійських ігор буде розділена на кілька частин. Відповідно до Олімпійської хартії шоу буде поєднувати в собі офіційні церемоніальні заходи з мистецькою програмою, яка демонструє історію і культуру Японії.

Також нас чекає вступне слово правлячого імператора Японії Нарухіто, парад спортсменів, символічний випуск голубів, підняття олімпійського прапора і виконання олімпійського гімну, а завершиться свято запалюванням Олімпійського вогню.

Де дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2020

У прямому ефірі урочисту церемонію відкриття Олімпійських ігор в Токіо покажуть на телеканалі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 14:00 за Києвом і триватиме три години.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Олімпійських Ігор
Новини з Токіо
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти