Олимпиада важнее медового месяца. Свитолина сказала, когда поедет в свадебное путешествие

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поставила себе цель выиграть медаль Олимпийских игр, ради этого теннисистка сразу со свадьбу отправилась в Японию

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

У лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной очень насыщенный график. На минувших выходных в Женеве Элина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. А вместо медового месяца отправилась в Токио.

"Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде. Мы привыкли много выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь", – призналась Свитолина.

Ранее Элина заявила, что с Играми в Токио, стартующими 23 июля, у нее связаны амбициозные планы. "Олимпиада всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. Для меня играть за страну – особое чувство. Моя цель – выиграть медаль".

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