Українка, яка перемогла допінг, програла перший же матч на Олімпіаді-2020

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стартовий раунд на Олімпійських іграх. У матчі першого кола вона поступилася Лейлі Фернандес з Канади

Даяна Ястремська програла на старті Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Матч тривав 2 години і 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:0 на користь Фернандес.

Відзначимо, що Ястремська поки не покидає Олімпіаду-2020. Даяна ще зіграє в парному розряді разом з Еліною Монфіс (Світоліною).

Даяна Ястремська / Фото: Reuters

Через звинувачення у вживанні допінгу Ястремська пропустила півроку. Довести свою невинність їй вдалося тільки перед самою Олімпіадою, тому для підготовки у неї залишалося зовсім небагато часу. Даяна встигла взяти участь лише в одному турнірі, де дійшла до півфіналу.

Даяна Ястремська / Фото: Twitter

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