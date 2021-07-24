Українка, яка перемогла допінг, програла перший же матч на Олімпіаді-2020

Матч тривав 2 години і 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:0 на користь Фернандес.
Відзначимо, що Ястремська поки не покидає Олімпіаду-2020. Даяна ще зіграє в парному розряді разом з Еліною Монфіс (Світоліною).
Через звинувачення у вживанні допінгу Ястремська пропустила півроку. Довести свою невинність їй вдалося тільки перед самою Олімпіадою, тому для підготовки у неї залишалося зовсім небагато часу. Даяна встигла взяти участь лише в одному турнірі, де дійшла до півфіналу.
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