Победившая допинг украинка проиграла первый же матч на Олимпиаде-2020

Матч продлился 2 часа и 7 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:0 в пользу Фернандес.
Отметим, что Ястремская пока не покидает Олимпиаду-2020. Даяна еще сыграет в парном разряде вместе с Элиной Монфис (Свитолиной).
Из-за обвинений в употреблении допинга Ястремская пропустила полгода. Доказать свою невиновность ей удалось только перед самой Олимпиадой, поэтому для подготовки у нее оставалось совсем немного времени. Даяна успела принять участие лишь в одном турнире, где дошла до полуфинала.
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