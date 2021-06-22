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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Допинга не было! С украинской звезды тенниса официально сняли обвинения

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 21:01
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21-летняя одесситка Даяна Ястремская добилась оправдательного приговора от чиновников, хотя вынужденно не могла соревноваться с января этого года
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Радостное известие сегодня пришло в украинский спорт от Международной федерации тенниса. Независимый трибунал Теннисной антидопинговой программы не стал наказывать нашу Даяну Ястремскую за обнаружение в ее анализах запрещенного вещества. Напомним, в начале января стало известно, что Ястремская получила положительный тест на допинг.

Новость опубликована на сайте организации.

Еще зимой Ястремская подала апелляцию в суд. Теперь же сообщают, что функционеры приняли во внимание объяснения 21-летней теннисистки. Трибунал решил, что в действиях Ястремской не было умысла, они не совершены по халатности, поэтому обвинения с нее снимаются. Запрещенное вещество попало в организм Даяны случайным образом в небольшом количестве. Таким образом, украинка может немедленно вернуться к соревнованиям.

Девушка сразу же поделилась эмоциями в соцсетях:

"Я рада и испытываю облегчение. Я очищена от обвинения во всех проступках. Хочу всех поблагодарить за поддержку, особенно отца. Не могу дождаться, когда вернусь. Очень скоро увижусь с вами".

В то же время в мае немецкие СМИ писали, что допинг попал в организм Ястремской во время секса. Однако Даяна обвинила издание в клевете. А правду пообещала рассказать позже, поскольку во время процесса вся информация – конфиденциальна.

Ближайший турнир WTA – знаменитый Уимблдон, который стартует на следующей неделе.

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2
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1
4
Шотландия
2
0:2
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
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4
2
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