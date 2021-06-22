Допінгу не було! З української зірки тенісу офіційно зняли звинувачення

21-річна одеситка Даяна Ястремська домоглася виправдувального вироку від чиновників, хоча вимушено не могла змагатися з січня цього року

Даяна Ястремська / Фото: Reuters

Радісну звістку сьогодні прийшло в український спорт від Міжнародної федерації тенісу. Незалежний суд Тенісної антидопінгової програми не став карати нашу Даяну Ястремську за виявлення в її аналізах забороненої речовини. Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Ястремська отримала позитивний тест на допінг.

Новина опублікована на сайті організації.

Ще взимку Ястремська подала апеляцію до суду. Тепер же повідомляють, що функціонери взяли до уваги пояснення 21-річної тенісистки. Трибунал вирішив, що в діях Ястремської не було умислу, вони не здійснені через недбальство, тому звинувачення з неї знімаються. Заборонена речовина потрапила в організм Даяни випадковим чином в невеликій кількості. Отже, українка може негайно повернутися до змагань.

Дівчина відразу ж поділилася емоціями в соцмережах:

"Я рада і відчуваю полегшення. Я очищена від звинувачення в усіх проступки. Хочу всім подякувати за підтримку, особливо батька. Не можу дочекатися, коли повернуся. Дуже скоро побачуся з вами".

У той же час в травні німецькі ЗМІ писали, що допінг потрапив в організм Ястремської під час сексу. Однак Даяна звинуватила видання у наклепі. А правду пообіцяла розповісти пізніше, оскільки під час процесу вся інформація – конфіденційна.

Найближчий турнір WTA – знаменитий Уїмблдон, який стартує наступного тижня.