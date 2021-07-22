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Олімпіада 2020 в Токіо

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Від кого Україна чекає медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо

Олена Павлова Олена Павлова
22 липня, 18:03
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Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо у збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної
Дар'я Білодід, Олександр Хижняк та Ольга Харлан
Дар'я Білодід, Олександр Хижняк та Ольга Харлан / Фото: Instagram, ФБУ

До офіційного відкриття Олімпійських ігор-2020 на Токіо залишається менше доби. Аналітики порталу Gracenote обіцяють Україні 21 нагороду і 15-е місце в загальному заліку. У зв'язку з чим ми зібрали топ-20 головних медальних надій України.

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1. ДАРИНА БІЛОДІД (ДЗЮДО)

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід постраждала від перенесення Ігор на рік – дівчині було важко тримати вагу 48 кг зі своїм зростом. Українська "Анаконда" навіть пробувала себе в категорії до 52 кг, але в Токіо виступить в звичному вазі, де посіяна 2-й після десятеро Красникі з Косово. І сила Білодід відома всім.

Дар'я Білодід
Дар'я Білодід / Фото: Instagram

Коли хворіти на ОІ-2020: 24 липня.

2. ГЕОРГІЙ ЗАНТАРАЯ (ДЗЮДО)

Чемпіон світу та Європи Георгій Зантарая встиг виграти всі, крім Олімпіади. Токіо-2020 стане лебединою піснею для 33-річного спортсмена, який першим з українських дзюдоїстів переміг на ЧС. До пандемії Зантарая встиг стати третім на світі в 2018-м і виграти Європейські ігри-2019 в категорії до 66 кг.

/ Фото: AFP

Коли хворіти на ОІ-2020: 25 липня.

3. ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ (Стрибки В ВИСОТУ)

19-річна Магучіх, яка перемагала на юнацьких іграх, виглядає дуже потужно. Після "срібла" на чемпіонаті світу-2019 Ярослава додає з кожним стартом. В 2021-му виграла Європу в приміщенні і ряд турнірів, полетівши навіть за, 2,06 м. У Токіо Магучіх хоче не просто виграти, а побити світовий рекорд – 2,09 м. На її шляху – росіянка Ласіцкене і Юлія Левченко.

Ярослава Магучіх знову перемагає
Ярослава Магучіх знову перемагає / Фото: European athletics

Коли хворіти на ОІ-2020: 5 серпня (кваліфікація) і 7 серпня (фінал).

4. МАРИНА БЕХ (Стрибки В ДОВЖИНУ)

Ще одна зірка збірної України – 26-річна Марина Бех-Романчук. У віце-чемпіонки світу-2019 вже є досвід Олімпіад – в Ріо 2016 вона відібрала у фінал, але не показала результат через трьох заступів. Зараз нерви у чемпіонки Європи-2 021 приміщенні вже міцніше. А її вміння зібратися і виграти в останній спробі захоплюють багатьох.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / Фото: Twitter

Коли хворіти на ОІ-2020: 1 серпня (кваліфікація) і 3 серпня (фінал).

5. МИХАЙЛО КОХАН (метання молота)

Чемпіон Юнацької Олімпіади Михайло Кохан доріс і до боротьби за медаль на дорослих Іграх-2020 на Токіо. У липні на турнірі в Угорщині він встановив особистий рекорд і обійшов призера дорослих Ігор-2016. 80,78 метра – його особистий рекорд і 4-й результат сезону в світі. І це найкращий результат, який коли-небудь показували 20-річні спортсмени в цій вигляді.

Михайло Кохан виграв турнір в Угорщині/Фото Gyulai István Memorial
Михайло Кохан виграв турнір в Угорщині/Фото Gyulai István Memorial

Коли хворіти на ОІ-2020: 2 серпня (кваліфікація) і 4 серпня (фінал).

6. ОЛЬГА Харлан (фехтування на шаблях)

На Олімпіадах Харлан зібрала вже повний комплект нагород. Першою шаблі світу не вистачає лише особистого "золота". 6-разова чемпіонка світу їде в Токіо без команди, і шанс на медаль за все один. Можливо, здійснивши свою мрію, 30-річна шаблістка зробить паузу в кар'єрі або завершить її, як подруги по золотій четвірці ОІ-2008 Пундик і Хомрова.

Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Коли хворіти на ОІ-2020: 26 липня.

7. МУЖКАЯ ШПАГА: НІКІШИН, Свичкар, Рейзліним, Герей

На ОІ 2016 в Ріо українські шпажисти їхали чемпіонами світу в команді і розраховували на медаль. Але виявилися четвертими. З того складу залишився багаторічний лідер Богдан Нікішин та Анатолій Герей, а посилили четвірку Роман Свичкар і Ігор Рейзлин. Після року простою наші "мушкетери" стали другими на Кубку світу. І готові дати бій.

Коли хворіти на ОІ-2020: 30 липня. Починають в 1/4 фіналу проти Китаю.

8. ОЛЕНА КОСТЕВИЧ (КУЛЬОВА стрільба)

Олімпійська чемпіонка-2004 і призер Лондона-2012 в стрільбі з пістолета Олена Костевич в рекомендацій не потребує. Протягом майже 20 років українка – фаворитка топових турнірів. А в Токіо 36-річна Олена має високі шанси на медаль ще й в міксті, де була призером ЧС-2018. На тому ж мундіалі вигравала і особисте "золото".

/ Фото: НОК України

Коли хворіти на ОІ-2020: 25 липня (10 м), 29 липня (25 м).

9. ЖАН Беленюк (ГРЕКО-РИМСЬКА БОРОТЬБА)

Беленюк в Токіо влаштує тільки перемога. Скандальне "срібло" Ріо 2016 у Жана є, до того ж він їде до Японії в статусі чемпіона світу. Хоча лише "бронза" на Євро-2021 похитнуло позиції депутата ВР. А адже на Олімпіаду в його вазі претендував ще й Семен Новіков. Але борець зробить все, щоб, швидше за все, на прощання грюкнути дверима.

Жан Беленюк
Жан Беленюк / Фото: Getty Images

Коли хворіти на ОІ-2020: 3 серпня (попередній раунд), 4 серпня (фінал).

10. ІРИНА Деха (ВАЖКА АТЛЕТИКА)

Незважаючи на блискучий виступ українських важкоатлеток на чемпіонаті Європи-2021 Москві, у жіночої збірної України було всього дві ліцензії – розплата на допінгові історії. І Деха, і Камілла Конотоп – кращі на континенті, але у 25-річної Ірини більше досвіду. Чемпіонка світу серед юніорів вже була п'ятою на ОІ 2016 в Ріо.

Ірина Деха
Ірина Деха / Фото: НОК України

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Коли хворіти на ОІ-2020: 1 серпня

11. МИХАЙЛО РОМАНЧУК (ПЛАВАННЯ)

24-річний двічі був другим на чемпіонатах світу на своїй коронній стаєрській дистанції – 1500 метрів вільним стилем. А в цьому році вже виграв Європу і збирається боротися тільки за найвищу сходинку п'єдесталу. Також українець фаворит і на 800-метрівці, де теж став першим на ЧЄ-2021. А з такою підтримкою, як Марина Бех – успіх забезпечений.

Чемпіон Європи-2021
Чемпіон Європи-2021 / Фото: Getty Images

Коли хворіти на ОІ-2020: 27 липня (кваліфікація на 800 м), 29 липня (фінал 800 м) 30 липня (кваліфікація 1500 м) 1 серпня (фінал 1500 м).

12. ЯНА Беломоїна (маунтинбайку)

28-річна призерка чемпіонату світу та чемпіонка Європи в дисципліні крос-кантрі серйозно розраховує на медаль в Японії. У жовтні 2020 року українка після пандемії стала третьою на Євро в Швейцарії. І в 2021-му вже побувала на п'єдесталах міжнародних турнірів, демонструючи прекрасну форму. Але робила паузу через проблеми з нирками.

Яна Беломоїна
Яна Беломоїна / Фото: Facebook

Коли хворіти на ОІ-2020: 27 липня.

13. ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК (БОКС)

Хижняк – безумовний лідер збірної України останніх років. Чемпіон світу та Європи 2017 року і самий технічний боєць мундіалю. Підтвердив свій клас "золотом" на Евроіграх-2019. У фіналі олімпійського відбірного турніру в червні +2021-го розібрався зі своїм головним суперником – росіянином Глібом Бакши. І "золото" Токіо виглядає цілком відчутно.

Олександр Хижняк став переможцем європейського кваліфікаційного турнира. Фото: AIBA
Олександр Хижняк став переможцем європейського кваліфікаційного турнира. Фото: AIBA

Коли хворіти на ОІ-2020: 29 липня.

14. АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА (КАРАТЕ)

Карате дебютує на Олімпійських іграх, і Анжеліка Терлюга першою з українців завоювала ліцензію в Токіо. Лідер світового рейтингу у своїй вазі 55 кг, триразова чемпіонка Європи і срібний призер Європейських Ігор-2019. Сенсаційно залишилася без медалі на Євро-2021, але продовжила працювати, зазначивши, що головне – не збиватися з дороги.

Анжеліка Терлюга
Анжеліка Терлюга / Фото: Getty Images

Коли хворіти на ОІ-2020: 5 серпня.

15. СТАНІСЛАВ Горуна (КАРАТЕ)

За останні роки Горуна виграв майже всі найбільші турніри – від Всесвітніх ігор до Європейських та змусив говорити про карате в Україні. Винятком став хіба що чемпіонат світу-2018. Але вже в цьому році Станіслав став кращим в Європі, підтвердивши свої обґрунтовані претензії на медаль в Японії.

/ Фото: Getty Images

Коли хворіти на ОІ-2020: 6 серпня.

16. Еліна Світоліна (ТЕНІС)

Однозначної фавориткою Олімпіади Світоліну назвати не можна, але клас 6-й ракетки світу дозволяє їй розраховувати на перемогу на будь-якому турнірі. Тим більше в Токіо українка виступить вже в новому статусі і під іншим прізвищем. Тепер Еліна – мадам Монфіс, що може позитивно відбитися на її грі. На ОІ Світоліна виступить і в парі з Ястремський.

Коли хворіти на ОІ-2020: починаючи з 24 липня.

17. ОЛЕКСІЙ СЕРЕДА (Стрибки У ВОДУ)

Через пандемії, всього пари турнірів і нової програми важко точно оцінити форму українського вундеркінда Олексія Середи, але з таким потенціалом він може претендувати на найвищі місця. Після перемоги на Євро в 13 років може стати призером ОІ всього в 15! А буквально в травні Середа виграв Європу в синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Олексій Середа та Ксенія Байло
Олексій Середа та Ксенія Байло / Фото: Федерація України зі стрибків у воду

Коли хворіти на ОІ-2020: 26 липня (фінал, синхрон, вишка 10 м), 6 серпня (кваліфікація, вишка 10 м), 7 серпня (фінал, вишка 10 м).

18. ЛЮДМИЛА Лузан (ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное)

У червні каноістка Людмила Лузан вперше в історії України завоювала медалі чемпіонату Європи-2021 на всіх чотирьох дистанціях, на яких стартувала. Дві нагороди – золоті. Звичайно, після такого початку літа від призера юнацької Олімпіади чекають медалей і на дорослому. Та й сама 24-річна Лузан не хоче зупинятися.

Коли хворіти на ОІ-2020: 6 серпня (за кваліфікація, К-2 500 м), 7 серпня (фінал, К-2, 500 м).

19. ІРИНА КОЛЯДЕНКО (БОРОТЬБА)

Зараз в Україні ціла плеяда талановитих і титулованих борчинь. Але найстабільнішою виглядає все-таки 22-річна Ірина Коляденко – віце-чемпіонка світу-2019 і чемпіонка Європи-2021 вазі до 62 кг. Молода спортсменка швидко змусила говорити про себе суперниць і претендує на медаль Токіо-2020.

Коли хворіти на ОІ-2020: 3 серпня (кваліфікація), 4 серпня (фінал).

20. ЗБІРНА УКРАЇНИ З синхронного плавання

За останні роки українські синхроністки вибороли собі місце під сонцем і піднялися на п'єдестал чемпіонату світу слідом за Росією та Китаєм в олімпійських дисциплінах – команді і дуетах. На Європі-2 021 вони теж були хороші, завоювавши 8 медалей. Але навряд чи судді дозволять їм посунути Росію і Китай в Токіо. Швидше за все, дві "бронзи".

Збірна України з синхронного плавання виграла Європу/Фото ukrsynchro
Збірна України з синхронного плавання виграла Європу/Фото ukrsynchro

Коли хворіти на ОІ-2020: 2 серпня (дуети, довільна програма), 3 серпня (дуети, технічна), 4 серпня (дуети, фінал), 6 серпня (за команда, технічна програма), 7 серпня (команда, довільна).

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