Світоліна виграла перший матч на Олімпіаді під прізвищем Монфіс

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Олімпіаді-2020. У першому колі українка, яка виступала під прізвищем Монфіс, здобула важку перемогу над німкенею Лаурою Зігемунд

Еліна Світоліна стартувала в Токіо з перемоги / Фото: Reuters

Поєдинок тривав більше трьох годин і завершився перемогою українки з рахунком 6:3, 5:7, 6:4. У наступному раунді Світоліна-Монфіс зіграє з переможницею матчу Ярослава Шведова (Казахстан) – Айла Томлянович (Австралія), які зіграють сьогодні пізніше.

Нагадаємо, що інша українка Даяна Ястремська, яка виступає в одиночному турнірі на Олімпіаді-2020, завершила виступ в Токіо в суботу. А от сестри Кіченок пробилися в наступний раунд завдяки героїчній перемозі над дуетом з Індії в парному турнірі.

Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

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Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.