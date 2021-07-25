Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Розклад українців на Олімпіаді 26 липня: Вболіваємо за Харлан, Середу та Конотоп!

Олег Люлька Олег Люлька
25 липня, 21:51
Копіювати лінк
26 липня на Олімпіаді-2020 в Токіо – третій повноцінний змагальний день, визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор
Каміла Конотоп, Олексій Середа і Ольга Харлан
Каміла Конотоп, Олексій Середа і Ольга Харлан / Фото: Getty Images, FIE

26 липня на Олімпіаді-2020 змагаються 14 представників України. Особливі надії пов'язуємо з Ольгою Харлан – олімпійська чемпіонка в командній шаблі Пекіна-2008 бореться за особисте "золото" Токіо-2020.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 26 липня

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 26 ЛИПНЯ

  • 3:00. Стендова стрільба. Жінки, круглий стенд (кваліфікація). Ірина Маловичко. Фінал о 08:50
  • 3:55. Фехтування. Жінки, шабля (особисті змагання). Ольга Харлан. Поєдинок за "бронзу" о 13:50. Фінал о 14:45
  • 6:00. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд (раунд 2): Коу Лей
  • 8:00. Теніс. Жінки, одиночний розряд (раунд 2). Еліна Світоліна vs Айла Томлянович (Австралія)
  • 9.00. Стрибки у воду. Чоловіки, вишка 10 м, синхронні стрибки (фінал). Олексій Середа, Олег Сербін
  • 12:40. Бадмінтон. Жінки, одиночний розряд (груповий раунд): Марія Улітіна
  • 13.00 – 16:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки, командна першість (фінал): Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк
  • 13:20. Плавання. 200 м батерфляй (попередні запливи): Денис Кесіль, Ігор Трояновський
  • 13:50. Важка атлетика. Жінки. Каміла Конотоп (до 55 кг)

26 липня – змагальний день у Ольги Харлан
26 липня – змагальний день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Каміла Конотоп
Каміла Конотоп / Фото: Instagram

Олексій Середа
Олексій Середа / Фото: Getty Images

Нагадаємо, першу медаль Україні в Токіо в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

В тренді

У неділю другу нагороду до скарбнички нашої країни на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

Читайте також: Росіяни позаздрять! Премії Білодід і Рейзліна за Олімпіаду

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти