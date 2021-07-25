Розклад українців на Олімпіаді 26 липня: Вболіваємо за Харлан, Середу та Конотоп!

26 липня на Олімпіаді-2020 в Токіо – третій повноцінний змагальний день, визначаються нові чемпіони та призери літніх Ігор

Каміла Конотоп, Олексій Середа і Ольга Харлан / Фото: Getty Images, FIE

26 липня на Олімпіаді-2020 змагаються 14 представників України. Особливі надії пов'язуємо з Ольгою Харлан – олімпійська чемпіонка в командній шаблі Пекіна-2008 бореться за особисте "золото" Токіо-2020.

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 26 липня

УКРАЇНЦІ НА ОЛІМПІАДІ 26 ЛИПНЯ

3:00. Стендова стрільба. Жінки, круглий стенд (кваліфікація). Ірина Маловичко. Фінал о 08:50

Стендова стрільба. Жінки, круглий стенд (кваліфікація). Фінал о 08:50 3:55. Фехтування. Жінки, шабля (особисті змагання). Ольга Харлан. Поєдинок за "бронзу" о 13:50. Фінал о 14:45

Фехтування. Жінки, шабля (особисті змагання). Поєдинок за "бронзу" о 13:50. Фінал о 14:45 6:00. Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд (раунд 2): Коу Лей

Настільний теніс. Чоловіки, одиночний розряд (раунд 2): 8:00. Теніс. Жінки, одиночний розряд (раунд 2). Еліна Світоліна vs Айла Томлянович (Австралія)

Теніс. Жінки, одиночний розряд (раунд 2). vs Айла Томлянович (Австралія) 9.00. Стрибки у воду. Чоловіки, вишка 10 м, синхронні стрибки (фінал). Олексій Середа, Олег Сербін

Стрибки у воду. Чоловіки, вишка 10 м, синхронні стрибки (фінал). 12:40. Бадмінтон. Жінки, одиночний розряд (груповий раунд): Марія Улітіна

Бадмінтон. Жінки, одиночний розряд (груповий раунд): 13.00 – 16:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки, командна першість (фінал): Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк

Спортивна гімнастика. Чоловіки, командна першість (фінал): 13:20. Плавання. 200 м батерфляй (попередні запливи): Денис Кесіль, Ігор Трояновський

Плавання. 200 м батерфляй (попередні запливи): 13:50. Важка атлетика. Жінки. Каміла Конотоп (до 55 кг)

26 липня – змагальний день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Каміла Конотоп / Фото: Instagram