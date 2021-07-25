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Олімпіада 2020 в Токіо

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СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Розклад Олімпіади-2020 на 26 липня

Олена Павлова Олена Павлова
25 липня, 20:41
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У понеділок в Токіо будуть розіграні медалі у велоспорті, стрільбі з лука, плаванні, гімнастиці та важкій атлетиці. А також пройдуть змагання з баскетболу, водного поло та софтболу
Арена для софтболу і бейсболу в Токіо
Арена для софтболу і бейсболу в Токіо / Фото: Reuters

У понеділок на Олімпійських іграх в Токіо нас чекає така програма змагань.

БАДМІНТОН

4:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
4:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
4:00чоловіки, парний розряд, груповий етап
4:00жінки, парний розряд, рупповой етап
4:00змішаний розряд, груповий етап
12:00чоловіки, одиночний розряд, груповий етап
12:00жінки, одиночний розряд, груповий етап
12:00чоловіки, парний розряд, груповий етап
12:00жінки, парний розряд, груповий етап
12:00змішаний розряд, груповий етап

БАСКЕТБОЛ

4:00жінки KOR – ESP Група A
7:40чоловіки ARG – SLO Група C
11:20жінки SRB – CAN Група A
15:00чоловіки JPN – ESP Група C

БАСКЕТБОЛ 3Х3

4:15жінки JPN – CHN груповий раунд
4:40жінки MGL – ROU груповий раунд
5:35чоловіки BEL – CHN груповий раунд
6:00чоловіки SRB – JPN груповий раунд
8:00жінки ROU – RUS груповий раунд
8:25жінки ITA – JPN груповий раунд
9:00чоловіки JPN – RUS груповий раунд
9:25чоловіки LAT – SRB груповий раунд
11:30жінки FRA – MGL груповий раунд
11:55жінки ITA – USA груповий раунд
12:40чоловіки NED – BEL груповий раунд
13:05чоловіки POL – CHN груповий раунд
15:00жінки USA – CHN груповий раунд
15:25жінки FRA – RUS груповий раунд
16:00чоловіки RUS – LAT груповий раунд
16:25чоловіки NED – POL груповий раунд

БОКС

5:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
5:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
5:00чоловіки, 2-ий напівсередній, 69 кг, 1/8 фіналу
11:00жінки, напівлегка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
11:00чоловіки, напівлегка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
11:00чоловіки, 2-ий напівсередній, 69 кг, 1/8 фіналу

ВЕЛОСПОРТ

9:00чоловіки, маунтінбайк, крос, фінал

ВОДНЕ ПОЛО

8:00жінки USA – CHN Група B
9:30жінки RUS – HUN Група B
12:20жінки AUS – NED Група A
13:50жінки ESP – CAN Група A

ВОЛЕЙБОЛ

3:00чоловіки IRI – VEN Група А
5:05чоловіки USA – RUS Група В
8:20чоловіки POL – ITA Група А
10:25чоловіки FRA – TUN Група В
13:40чоловіки JPN – CAN Група А
15:45чоловіки BRA – ARG Група В

ПЛЯЖНИЙ ВОЛЕЙБОЛ

3:00жінки, груповий раунд
3:00чоловіки, груповий раунд
9:00жінки, груповий раунд
9:00чоловіки, груповий раунд
14:00жінки, груповий раунд
14:00чоловіки, груповий раунд

ГАНДБОЛ

3:00чоловіки BRA – FRA Група A
5:00чоловіки ARG – GER Група A
8:15чоловіки EGY – DEN Група B
10:15чоловіки ESP – NOR Група A
13:30чоловіки BRN – POR Група B
15:30чоловіки JPN – SWE Група B

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

13:00чоловіки, багатоборство, команди, фінал

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

3:00жінки, одинак, 1/4 фіналу
3:40чоловіки, одинак, 1/4 фіналу
4:20жінки, двійка парна, 1/2 фіналу
4:40чоловіки, двійка парна, 1/2 фіналу
5:00жінки, четвірка орні без рульового, втішні заїзди
5:10чоловіки, четвірка орні без рульового, втішні заїзди

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное

8:00чоловіки, слалом (каное-одиночки), 1/2 фіналу
9:30чоловіки, слалом (каное-одиночки), фінал

ДЗЮДО

5:00чоловіки, легка вага, 73 кг, попередній раунд
5:05жінки, легка вага, 57 кг, 1/16 фіналу
5:35чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/16 фіналу
6:30жінки, легка вага, 57 кг, 1/8 фіналу
7:00чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/8 фіналу
7:25жінки, легка вага, 57 кг, 1/4 фіналу
7:40чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/4 фіналу
11:00жінки, легка вага, 57 кг, втішні поєдинки
11:10чоловіки, легка вага, 73 кг, втішні поєдинки
11:35жінки, легка вага, 57 кг, 1/2 фіналу
11:50чоловіки, легка вага, 73 кг, 1/2 фіналу
12:10жінки, легка вага, 57 кг, поєдинки за 3-е місце
12:30жінки, легка вага, 57 кг, фінал
12:40чоловіки, легка вага, 73 кг, поєдинки за 3-е місце
13:00чоловіки, легка вага, 73 кг, фінал

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

6:00чоловіки, віндсерфінг, гонка-4-5-6
6:00жінки, віндсерфінг, гонка-4-5-6
6:00чоловіки, клас Лазер, гонка-3-4
6:00жінки, клас Лазер Радиал, гонка-3-4

ПЛАВАННЯ

В тренді
4:30жінки, батерфляй, 100 м, фінал
4:35чоловіки, вільний стиль, 200 м, півфінали
5:00жінки, брас, 100 м, півфінали
5:20чоловіки, брас, 100 м, фінал
5:30жінки, вільний стиль, 400 м, фінал
5:40чоловіки, спина, 100 м, півфінали
6:05жінки, спина, 100 м, півфінали
6:20чоловіки, вільний стиль, естафета 4х100 м, фінал
13:00жінки, вільний стиль, 200 м, попередні запливи
13:25чоловіки, батерфляй, 200 м, попередні запливи
13:50жінки, комплексне плавання, 200 м, попередні запливи
14:15жінки, вільний стиль, 1500 м, попередні запливи

СТРИБКИ У ВОДУ

9:00чоловіки, вишка 10 м, синхронні стрибки, фінал

РЕГБІ

3:00чоловіки FIJ – JPN Група B
3:30чоловіки GBR – CAN Група B
4:00чоловіки NZL – KOR Група A
4:30чоловіки AUS – ARG Група A
5:00чоловіки RSA – IRL Група C
5:30чоловіки USA – KEN Група C
10:30чоловіки GBR – JPN Група B
11:00чоловіки FIJ – CAN Група B
11:30чоловіки NZL – ARG Група A
12:00чоловіки AUS – KOR Група A
12:30чоловіки USA – IRL Група C
13:00чоловіки RSA – KEN Група C

СЕРФІНГ

1:00жінки, шортборд, раунд III
3:00чоловіки, шортборд, раунд III

скейтбординг

3:00жінки, стріт, кваліфікація
5:00жінки, стріт, фінал

софтбол

4:00жінки JPN – USA груповий раунд
8:30жінки CAN – ITA груповий раунд
14:00жінки MEX – AUS груповий раунд

СТРІЛЬБА

3:00жінки, круглий стенд, кваліфікація, день 2-й
4:00чоловіки, круглий стенд, кваліфікація, день 2-й
8:50жінки, круглий стенд, фінал
9:50чоловіки, круглий стенд, фінал

ПАЛЬБА З ЛУКА

3:30чоловіки, командне першою-во, 1/8 фіналу
7:45чоловіки, командне першою-во, 1/4 фіналу
7:45чоловіки, командне першою-во, 1/2 фіналу
7:45чоловіки, командне першою-во, матч за 3-е місце
7:45чоловіки, командне першою-во, фінал

ТЕНІС

5:00чоловіки, одиночний розряд, 1/16 фіналу
5:00жінки, одиночний розряд, 1/16 фіналу
5:00чоловіки, парний розряд, 1/16 фіналу
5:00жінки, парний розряд, 1/16 фіналу

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

4:00чоловіки, одиночний розряд, раунд II
4:00жінки, одиночний розряд, раунд II
4:00чоловіки, одиночний розряд, раунд III
8:30жінки, одиночний розряд, раунд III
14:00змішані пари, матч за 3-е місце
14:00змішані пари, фінал

триатлону

00:30чоловіки, індивідуальна першість, фінал

ТХЕКВОНДО

4:00жінки, 57 – 67 кг, 1/8 фіналу
4:15чоловіки, 68 – 80 кг, 1/8 фіналу
8:00жінки, 57 – 67 кг, 1/4 фіналу
8:15чоловіки, 68 – 80 кг, 1/4 фіналу
10:00жінки, 57 – 67 кг, 1/2 фіналу
10:15чоловіки, 68 – 80 кг, 1/2 фіналу
13:00жінки, 57 – 67 кг, втішні поєдинки
13:15чоловіки, 68 – 80 кг, втішні поєдинки
14:00жінки, 57 – 67 кг, поєдинки за 3-е місце
14:15чоловіки, 68 – 80 кг, поєдинки за 3-е місце
16:00жінки, 57 – 67 кг, фінал
16:15чоловіки, 68 – 80 кг, фінал

ВАЖКА АТЛЕТИКА

7:50жінки, 55 кг, група В
13:50жінки, 55 кг, фінал, група А

ФЕХТУВАННЯ

3:00жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/32 фіналу
3:55чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/32 фіналу
4:50жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/16 фіналу
5:45чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/16 фіналу
6:40жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/8 фіналу
7:35чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/8 фіналу
8:30жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/4 Фіналу
9:25чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/4 Фіналу
12:00жінки, шабля, індивідуальне пер-во, 1/2 Фіналу
12:45чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, 1/2 Фіналу
13:30жінки, шабля, індивідуальне пер-во, поєдинок за 3-е місце
14:15чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, поєдинок за 3-е місце
15:00жінки, шабля, індивідуальне пер-во, фінал
15:45чоловіки, рапіра, індивідуальне пер-во, фінал

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

3:30чоловіки GER – BEL Група B
4:00жінки NED – IRL Група A
5:45чоловіки GBR – CAN Група B
6:15жінки AUS – CHN Група B
12:30жінки RSA – GBR Група A
13:00жінки ARG – ESP Група B
14:45жінки JPN – NZL Група B
15:15жінки GER – IND Група A

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