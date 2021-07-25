Розклад Олімпіади-2020 на 26 липня Поділитися Копіювати лінк

У понеділок в Токіо будуть розіграні медалі у велоспорті, стрільбі з лука, плаванні, гімнастиці та важкій атлетиці. А також пройдуть змагання з баскетболу, водного поло та софтболу