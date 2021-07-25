Расписание Олимпиады-2020 на 26 июля

Арена для софтбола и бейсбола в Токио / Фото: Reuters
В понедельник на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований.
БАДМИНТОН
|04:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|04:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|04:00
|мужчины, парный разряд, групповой этап
|04:00
|женщины, парный разряд, рупповой этап
|04:00
|смешанный разряд, групповой этап
|12:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|12:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|12:00
|мужчины, парный разряд, групповой этап
|12:00
|женщины, парный разряд, групповой этап
|12:00
|смешанный разряд, групповой этап
БАСКЕТБОЛ
|04:00
|женщины KOR – ESP Группа A
|07:40
|мужчины ARG – SLO Группа C
|11:20
|женщины SRB – CAN Группа A
|15:00
|мужчины JPN – ESP Группа C
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|04:15
|женщины JPN – CHN групповой раунд
|04:40
|женщины MGL – ROU групповой раунд
|05:35
|мужчины BEL – CHN групповой раунд
|06:00
|мужчины SRB – JPN групповой раунд
|08:00
|женщины ROU – RUS групповой раунд
|08:25
|женщины ITA – JPN групповой раунд
|09:00
|мужчины JPN – RUS групповой раунд
|09:25
|мужчины LAT – SRB групповой раунд
|11:30
|женщины FRA – MGL групповой раунд
|11:55
|женщины ITA – USA групповой раунд
|12:40
|мужчины NED – BEL групповой раунд
|13:05
|мужчины POL – CHN групповой раунд
|15:00
|женщины USA – CHN групповой раунд
|15:25
|женщины FRA – RUS групповой раунд
|16:00
|мужчины RUS – LAT групповой раунд
|16:25
|мужчины NED – POL групповой раунд
БОКС
|05:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала
|05:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала
|05:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/8 финала
|11:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала
|11:00
|мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала
|11:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/8 финала
ВЕЛОСПОРТ
|09:00
|мужчины, маунтинбайк, кросс, финал
ВОДНОЕ ПОЛО
|08:00
|женщины USA – CHN Группа B
|09:30
|женщины RUS – HUN Группа B
|12:20
|женщины AUS – NED Группа A
|13:50
|женщины ESP – CAN Группа A
ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|мужчины IRI – VEN Группа А
|05:05
|мужчины USA – RUS Группа В
|08:20
|мужчины POL – ITA Группа А
|10:25
|мужчины FRA – TUN Группа В
|13:40
|мужчины JPN – CAN Группа А
|15:45
|мужчины BRA – ARG Группа В
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|женщины, групповой раунд
|03:00
|мужчины, групповой раунд
|09:00
|женщины, групповой раунд
|09:00
|мужчины, групповой раунд
|14:00
|женщины, групповой раунд
|14:00
|мужчины, групповой раунд
ГАНДБОЛ
|03:00
|мужчины BRA – FRA Группа A
|05:00
|мужчины ARG – GER Группа A
|08:15
|мужчины EGY – DEN Группа B
|10:15
|мужчины ESP – NOR Группа A
|13:30
|мужчины BRN – POR Группа B
|15:30
|мужчины JPN – SWE Группа B
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
|13:00
|мужчины, многоборье, команды, финал
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
|03:00
|женщины, одиночка, 1/4 финала
|03:40
|мужчины, одиночка, 1/4 финала
|04:20
|женщины, двойка парная, 1/2 финала
|04:40
|мужчины, двойка парная, 1/2 финала
|05:00
|женщины, четверка распашная без рулевого, утешительные заезды
|05:10
|мужчины, четверка распашная без рулевого, утешительные заезды
ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
|08:00
|мужчины, слалом (каноэ-одиночки), 1/2 финала
|09:30
|мужчины, слалом (каноэ-одиночки), финал
ДЗЮДО
|05:00
|мужчины, легкий вес, 73 кг, предварительный раунд
|05:05
|женщины, легкий вес, 57 кг, 1/16 финала
|05:35
|мужчины, легкий вес, 73 кг, 1/16 финала
|06:30
|женщины, легкий вес, 57 кг, 1/8 финала
|07:00
|мужчины, легкий вес, 73 кг, 1/8 финала
|07:25
|женщины, легкий вес, 57 кг, 1/4 финала
|07:40
|мужчины, легкий вес, 73 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, легкий вес, 57 кг, утешительные поединки
|11:10
|мужчины, легкий вес, 73 кг, утешительные поединки
|11:35
|женщины, легкий вес, 57 кг, 1/2 финала
|11:50
|мужчины, легкий вес, 73 кг, 1/2 финала
|12:10
|женщины, легкий вес, 57 кг, поединки за 3-е место
|12:30
|женщины, легкий вес, 57 кг, финал
|12:40
|мужчины, легкий вес, 73 кг, поединки за 3-е место
|13:00
|мужчины, легкий вес, 73 кг, финал
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
|06:00
|мужчины, виндсерфинг, гонка-4-5-6
|06:00
|женщины, виндсерфинг, гонка-4-5-6
|06:00
|мужчины, класс Лазер, гонка-3-4
|06:00
|женщины, класс Лазер Радиал, гонка-3-4
ПЛАВАНИЕ
|04:30
|женщины, баттерфляй, 100 м, финал
|04:35
|мужчины, вольный стиль, 200 м, полуфиналы
|05:00
|женщины, брасс, 100 м, полуфиналы
|05:20
|мужчины, брасс, 100 м, финал
|05:30
|женщины, вольный стиль, 400 м, финал
|05:40
|мужчины, спина, 100 м, полуфиналы
|06:05
|женщины, спина, 100 м, полуфиналы
|06:20
|мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, финал
|13:00
|женщины, вольный стиль, 200 м, предварительные заплывы
|13:25
|мужчины, баттерфляй, 200 м, предварительные заплывы
|13:50
|женщины, комплексное плавание, 200 м, предварительные заплывы
|14:15
|женщины, вольный стиль, 1500 м, предварительные заплывы
ПРЫЖКИ В ВОДУ
|09:00
|мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки, финал
РЕГБИ
|03:00
|мужчины FIJ – JPN Группа B
|03:30
|мужчины GBR – CAN Группа B
|04:00
|мужчины NZL – KOR Группа A
|04:30
|мужчины AUS – ARG Группа A
|05:00
|мужчины RSA – IRL Группа C
|05:30
|мужчины USA – KEN Группа C
|10:30
|мужчины GBR – JPN Группа B
|11:00
|мужчины FIJ – CAN Группа B
|11:30
|мужчины NZL – ARG Группа A
|12:00
|мужчины AUS – KOR Группа A
|12:30
|мужчины USA – IRL Группа C
|13:00
|мужчины RSA – KEN Группа C
СЕРФИНГ
|01:00
|женщины, шортборд, раунд III
|03:00
|мужчины, шортборд, раунд III
СКЕЙТБОРДИНГ
|03:00
|женщины, стрит, квалификация
|05:00
|женщины, стрит, финал
СОФТБОЛ
|04:00
|женщины JPN – USA групповой раунд
|08:30
|женщины CAN – ITA групповой раунд
|14:00
|женщины MEX – AUS групповой раунд
СТРЕЛЬБА
|03:00
|женщины, круглый стенд, квалификация, день 2-й
|04:00
|мужчины, круглый стенд, квалификация, день 2-й
|08:50
|женщины, круглый стенд, финал
|09:50
|мужчины, круглый стенд, финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|03:30
|мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
|07:45
|мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
|07:45
|мужчины, командное перв-во, 1/2 финала
|07:45
|мужчины, командное перв-во, матч за 3-е место
|07:45
|мужчины, командное перв-во, финал
ТЕННИС
|05:00
|мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала
|05:00
|женщины, одиночный разряд, 1/16 финала
|05:00
|мужчины, парный разряд, 1/16 финала
|05:00
|женщины, парный разряд, 1/16 финала
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
|04:00
|мужчины, одиночный разряд, раунд II
|04:00
|женщины, одиночный разряд, раунд II
|04:00
|мужчины, одиночный разряд, раунд III
|08:30
|женщины, одиночный разряд, раунд III
|14:00
|смешанные пары, матч за 3-е место
|14:00
|смешанные пары, финал
ТРИАТЛОН
|00:30
|мужчины, индивидуальное первенство, финал
ТХЭКВОНДО
|04:00
|женщины, 57 – 67 кг, 1/8 финала
|04:15
|мужчины, 68 – 80 кг, 1/8 финала
|08:00
|женщины, 57 – 67 кг, 1/4 финала
|08:15
|мужчины, 68 – 80 кг, 1/4 финала
|10:00
|женщины, 57 – 67 кг, 1/2 финала
|10:15
|мужчины, 68 – 80 кг, 1/2 финала
|13:00
|женщины, 57 – 67 кг, утешительные поединки
|13:15
|мужчины, 68 – 80 кг, утешительные поединки
|14:00
|женщины, 57 – 67 кг, поединки за 3-е место
|14:15
|мужчины, 68 – 80 кг, поединки за 3-е место
|16:00
|женщины, 57 – 67 кг, финал
|16:15
|мужчины, 68 – 80 кг, финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|07:50
|женщины, 55 кг, группа В
|13:50
|женщины, 55 кг, финал, группа А
ФЕХТОВАНИЕ
|03:00
|женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
|03:55
|мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
|04:50
|женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
|05:45
|мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
|06:40
|женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
|07:35
|мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
|08:30
|женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/4 Финала
|09:25
|мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/4 Финала
|12:00
|женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/2 Финала
|12:45
|мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/2 Финала
|13:30
|женщины, сабля, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
|14:15
|мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
|15:00
|женщины, сабля, индивидуальное пер-во, финал
|15:45
|мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, финал
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|03:30
|мужчины GER – BEL Группа B
|04:00
|женщины NED – IRL Группа A
|05:45
|мужчины GBR – CAN Группа B
|06:15
|женщины AUS – CHN Группа B
|12:30
|женщины RSA – GBR Группа A
|13:00
|женщины ARG – ESP Группа B
|14:45
|женщины JPN – NZL Группа B
|15:15
|женщины GER – IND Группа A