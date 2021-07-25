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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание Олимпиады-2020 на 26 июля

Елена Павлова Елена Павлова
25 июля, 20:41
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В понедельник в Токио будут разыграны медали в велоспорте, стрельбе из лука, плавании, гимнастике и тяжелой атлетике. А также пройдут соревнования по баскетболу, водному поло и софтболу
Арена для софтбола и бейсбола в Токио
Арена для софтбола и бейсбола в Токио / Фото: Reuters

В понедельник на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований.

БАДМИНТОН

04:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
04:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
04:00мужчины, парный разряд, групповой этап
04:00женщины, парный разряд, рупповой этап
04:00смешанный разряд, групповой этап
12:00мужчины, одиночный разряд, групповой этап
12:00женщины, одиночный разряд, групповой этап
12:00мужчины, парный разряд, групповой этап
12:00женщины, парный разряд, групповой этап
12:00смешанный разряд, групповой этап

БАСКЕТБОЛ

04:00женщины KOR – ESP Группа A
07:40мужчины ARG – SLO Группа C
11:20женщины SRB – CAN Группа A
15:00мужчины JPN – ESP Группа C

БАСКЕТБОЛ 3Х3

04:15женщины JPN – CHN групповой раунд
04:40женщины MGL – ROU групповой раунд
05:35мужчины BEL – CHN групповой раунд
06:00мужчины SRB – JPN групповой раунд
08:00женщины ROU – RUS групповой раунд
08:25женщины ITA – JPN групповой раунд
09:00мужчины JPN – RUS групповой раунд
09:25мужчины LAT – SRB групповой раунд
11:30женщины FRA – MGL групповой раунд
11:55женщины ITA – USA групповой раунд
12:40мужчины NED – BEL групповой раунд
13:05мужчины POL – CHN групповой раунд
15:00женщины USA – CHN групповой раунд
15:25женщины FRA – RUS групповой раунд
16:00мужчины RUS – LAT групповой раунд
16:25мужчины NED – POL групповой раунд

БОКС

05:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала
05:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала
05:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/8 финала
11:00женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/8 финала
11:00мужчины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала
11:00мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

09:00мужчины, маунтинбайк, кросс, финал

ВОДНОЕ ПОЛО

08:00женщины USA – CHN Группа B
09:30женщины RUS – HUN Группа B
12:20женщины AUS – NED Группа A
13:50женщины ESP – CAN Группа A

ВОЛЕЙБОЛ

03:00мужчины IRI – VEN Группа А
05:05мужчины USA – RUS Группа В
08:20мужчины POL – ITA Группа А
10:25мужчины FRA – TUN Группа В
13:40мужчины JPN – CAN Группа А
15:45мужчины BRA – ARG Группа В

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03:00женщины, групповой раунд
03:00мужчины, групповой раунд
09:00женщины, групповой раунд
09:00мужчины, групповой раунд
14:00женщины, групповой раунд
14:00мужчины, групповой раунд

ГАНДБОЛ

03:00мужчины BRA – FRA Группа A
05:00мужчины ARG – GER Группа A
08:15мужчины EGY – DEN Группа B
10:15мужчины ESP – NOR Группа A
13:30мужчины BRN – POR Группа B
15:30мужчины JPN – SWE Группа B

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

13:00мужчины, многоборье, команды, финал

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

03:00женщины, одиночка, 1/4 финала
03:40мужчины, одиночка, 1/4 финала
04:20женщины, двойка парная, 1/2 финала
04:40мужчины, двойка парная, 1/2 финала
05:00женщины, четверка распашная без рулевого, утешительные заезды
05:10мужчины, четверка распашная без рулевого, утешительные заезды

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

08:00мужчины, слалом (каноэ-одиночки), 1/2 финала
09:30мужчины, слалом (каноэ-одиночки), финал

ДЗЮДО

05:00мужчины, легкий вес, 73 кг, предварительный раунд
05:05женщины, легкий вес, 57 кг, 1/16 финала
05:35мужчины, легкий вес, 73 кг, 1/16 финала
06:30женщины, легкий вес, 57 кг, 1/8 финала
07:00мужчины, легкий вес, 73 кг, 1/8 финала
07:25женщины, легкий вес, 57 кг, 1/4 финала
07:40мужчины, легкий вес, 73 кг, 1/4 финала
11:00женщины, легкий вес, 57 кг, утешительные поединки
11:10мужчины, легкий вес, 73 кг, утешительные поединки
11:35женщины, легкий вес, 57 кг, 1/2 финала
11:50мужчины, легкий вес, 73 кг, 1/2 финала
12:10женщины, легкий вес, 57 кг, поединки за 3-е место
12:30женщины, легкий вес, 57 кг, финал
12:40мужчины, легкий вес, 73 кг, поединки за 3-е место
13:00мужчины, легкий вес, 73 кг, финал

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

06:00мужчины, виндсерфинг, гонка-4-5-6
06:00женщины, виндсерфинг, гонка-4-5-6
06:00мужчины, класс Лазер, гонка-3-4
06:00женщины, класс Лазер Радиал, гонка-3-4

ПЛАВАНИЕ

В тренде
04:30женщины, баттерфляй, 100 м, финал
04:35мужчины, вольный стиль, 200 м, полуфиналы
05:00женщины, брасс, 100 м, полуфиналы
05:20мужчины, брасс, 100 м, финал
05:30женщины, вольный стиль, 400 м, финал
05:40мужчины, спина, 100 м, полуфиналы
06:05женщины, спина, 100 м, полуфиналы
06:20мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, финал
13:00женщины, вольный стиль, 200 м, предварительные заплывы
13:25мужчины, баттерфляй, 200 м, предварительные заплывы
13:50женщины, комплексное плавание, 200 м, предварительные заплывы
14:15женщины, вольный стиль, 1500 м, предварительные заплывы

ПРЫЖКИ В ВОДУ

09:00мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки, финал

РЕГБИ

03:00мужчины FIJ – JPN Группа B
03:30мужчины GBR – CAN Группа B
04:00мужчины NZL – KOR Группа A
04:30мужчины AUS – ARG Группа A
05:00мужчины RSA – IRL Группа C
05:30мужчины USA – KEN Группа C
10:30мужчины GBR – JPN Группа B
11:00мужчины FIJ – CAN Группа B
11:30мужчины NZL – ARG Группа A
12:00мужчины AUS – KOR Группа A
12:30мужчины USA – IRL Группа C
13:00мужчины RSA – KEN Группа C

СЕРФИНГ

01:00женщины, шортборд, раунд III
03:00мужчины, шортборд, раунд III

СКЕЙТБОРДИНГ

03:00женщины, стрит, квалификация
05:00женщины, стрит, финал

СОФТБОЛ

04:00женщины JPN – USA групповой раунд
08:30женщины CAN – ITA групповой раунд
14:00женщины MEX – AUS групповой раунд

СТРЕЛЬБА

03:00женщины, круглый стенд, квалификация, день 2-й
04:00мужчины, круглый стенд, квалификация, день 2-й
08:50женщины, круглый стенд, финал
09:50мужчины, круглый стенд, финал

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03:30мужчины, командное перв-во, 1/8 финала
07:45мужчины, командное перв-во, 1/4 финала
07:45мужчины, командное перв-во, 1/2 финала
07:45мужчины, командное перв-во, матч за 3-е место
07:45мужчины, командное перв-во, финал

ТЕННИС

05:00мужчины, одиночный разряд, 1/16 финала
05:00женщины, одиночный разряд, 1/16 финала
05:00мужчины, парный разряд, 1/16 финала
05:00женщины, парный разряд, 1/16 финала

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

04:00мужчины, одиночный разряд, раунд II
04:00женщины, одиночный разряд, раунд II
04:00мужчины, одиночный разряд, раунд III
08:30женщины, одиночный разряд, раунд III
14:00смешанные пары, матч за 3-е место
14:00смешанные пары, финал

ТРИАТЛОН

00:30мужчины, индивидуальное первенство, финал

ТХЭКВОНДО

04:00женщины, 57 – 67 кг, 1/8 финала
04:15мужчины, 68 – 80 кг, 1/8 финала
08:00женщины, 57 – 67 кг, 1/4 финала
08:15мужчины, 68 – 80 кг, 1/4 финала
10:00женщины, 57 – 67 кг, 1/2 финала
10:15мужчины, 68 – 80 кг, 1/2 финала
13:00женщины, 57 – 67 кг, утешительные поединки
13:15мужчины, 68 – 80 кг, утешительные поединки
14:00женщины, 57 – 67 кг, поединки за 3-е место
14:15мужчины, 68 – 80 кг, поединки за 3-е место
16:00женщины, 57 – 67 кг, финал
16:15мужчины, 68 – 80 кг, финал

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

07:50женщины, 55 кг, группа В
13:50женщины, 55 кг, финал, группа А

ФЕХТОВАНИЕ

03:00женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
03:55мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
04:50женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
05:45мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
06:40женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
07:35мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
08:30женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/4 Финала
09:25мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/4 Финала
12:00женщины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/2 Финала
12:45мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, 1/2 Финала
13:30женщины, сабля, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
14:15мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
15:00женщины, сабля, индивидуальное пер-во, финал
15:45мужчины, рапира, индивидуальное пер-во, финал

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03:30мужчины GER – BEL Группа B
04:00женщины NED – IRL Группа A
05:45мужчины GBR – CAN Группа B
06:15женщины AUS – CHN Группа B
12:30женщины RSA – GBR Группа A
13:00женщины ARG – ESP Группа B
14:45женщины JPN – NZL Группа B
15:15женщины GER – IND Группа A

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