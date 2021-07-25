Расписание Олимпиады-2020 на 26 июля Поделиться Копировать ссылку

В понедельник в Токио будут разыграны медали в велоспорте, стрельбе из лука, плавании, гимнастике и тяжелой атлетике. А также пройдут соревнования по баскетболу, водному поло и софтболу