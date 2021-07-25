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Олімпіада 2020 в Токіо

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Росіяни позаздрять! Премії Білодід і Рейзліна за Олімпіаду

Олег Люлька Олег Люлька
25 липня, 20:35
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Дзюдоїстка Дар'я Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін, які здобули по бронзовій нагороді на Іграх-2020 у Токіо, отримають від України винагороди, які в РФ передбачені за "золото"
Білодід, Рейзлін і збірна ОКР
Білодід, Рейзлін і збірна ОКР / Фото: Reuters

Державна премія для бронзової медалістки Ігор-2020 у дзюдо Дар'ї Білодід складе 55 тисяч доларів. Стільки ж, згідно із законодавством, отримає від держави і Ігор Рейзлін, який у неділю посів третій рядок в індивідуальній першості шпажистів.

У перерахунку на національну валюту, Дар'ю Білодід та Ігоря Рейзліна чекає півтора мільйона гривень – кожному.

Ігор Рейзлін і Дар'я Білодід
Ігор Рейзлін і Дар'я Білодід / Фото: Reuters

Премії українцям за медалі на Олімпіаді-2020

  • "Золото" – 125 000 доларів (3,4 млн грн)
  • "Срібло" – 80 000 доларів (2,2 млн грн)
  • "Бронза" – 55 000 доларів (1,5 млн грн)

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Відзначимо, що таким державним винагородам, як в Україні, могли б позаздрити спортсмени з Росії, які через допінг-гріхи виступають у Токіо без національного прапора і гімну. Сума, яка в РФ передбачена за "золото", українцям виплачується за "бронзу".

В тренді

Премії росіянам за медалі на Олімпіаді-2020

  • "Золото" – 54 200 доларів (4 млн рублів)
  • "Срібло" – 34 000 доларів (2,5 млн рублів)
  • "Бронза" – 23 000 доларів (1,7 млн рублів)

За підсумками двох стартових змагальних днів Токіо-2020 у команди Олімпійського комітету Росії 7 медалей – 1 "золото", 4 "срібла", 2 "бронзи".

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