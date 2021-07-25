Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 26 липня

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. У прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.
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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 26 липня
- 0:30 Тріатлон
- 3:00 Фехтування
- 3:25 Академічне веслування
- 4:30 Плавання
- 7:55 Бадмінтон
- 9:00 Стрибки у воду
- 10:00 Кульова стрільба
- 11:00 Бокс
- 12:00 Фехтування. Спортивна гімнастика
- 16:30 Студія: Олімпійські ігри
- 18:22 Повтори
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Нагадаємо, першу медаль Україні в Токіо в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".
У неділю другу нагороду до скарбнички нашої країни на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.
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