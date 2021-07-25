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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на українському ТБ на 26 липня

Олег Люлька Олег Люлька
25 липня, 21:10
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26 липня на Іграх в Токіо стежимо за фехтуванням, веслуванням, плаванням, бадмінтоном, стрибками у воду, спортивною гімнастикою, стрільбою, боксом і важкою атлетикою
26 липня - змагальний день у Ольги Харлан
26 липня - змагальний день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. У прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Читайте також: Розклад Олімпіади-2020 на 26 липня

Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 26 липня

  • 0:30 Тріатлон
  • 3:00 Фехтування
  • 3:25 Академічне веслування
  • 4:30 Плавання
  • 7:55 Бадмінтон
  • 9:00 Стрибки у воду
  • 10:00 Кульова стрільба
  • 11:00 Бокс
  • 12:00 Фехтування. Спортивна гімнастика
  • 16:30 Студія: Олімпійські ігри
  • 18:22 Повтори

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Нагадаємо, першу медаль Україні в Токіо в суботу принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка здобула "бронзу".

В тренді

У неділю другу нагороду до скарбнички нашої країни на Іграх, знову бронзову, поклав шпажист Ігор Рейзлін.

Читайте також: Росіяни позаздрять! Премії Білодід і Рейзліна за Олімпіаду

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Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
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Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
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