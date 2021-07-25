Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Расписание украинцев на Олимпиаде 26 июля: Болеем за Харлан, Середу и Конотоп!

Олег Люлька Олег Люлька
25 июля, 21:51
Копировать ссылку
26 июля на Олимпиаде-2020 в Токио – третий полноценный соревновательный день, определяются новые чемпионы и призеры летних Игр
Камила Конотоп, Алексей Середа и Ольга Харлан
Камила Конотоп, Алексей Середа и Ольга Харлан / Фото: Getty Images, FIE

26 июля на Олимпиаде-2020 выступит 14 представителей Украины. Особые надежды связываем с Ольгой Харлан – олимпийская чемпионка в командной сабле Пекина-2008 борется за личное "золото" Токио-2020.

Расписание трансляций Олимпиады-2020 на украинском ТВ на 26 июля

УКРАИНЦЫ НА ОЛИМПИАДЕ 26 ИЮЛЯ

  • 3:00. Стендовая стрельба. Женщины, круглый стенд (квалификация). Ирина Маловичко. Финал в 08:50
  • 3:55. Фехтование. Женщины, сабля (личные соревнования). Ольга Харлан. Поединок за "бронзу" в 13:50. Финал в 14:45
  • 6:00. Настольный теннис. Мужчины, одиночный разряд (раунд 2): Коу Лей
  • 8:00. Теннис. Женщины, одиночный разряд (раунд 2). Элина Свитолина vs Айла Томлянович (Австралия)
  • 9:00. Прыжки в воду. Мужчины, вышка 10 м, синхронные прыжки (финал). Алексей Середа, Олег Сербин
  • 12:40. Бадминтон. Женщины, одиночный разряд (групповой раунд): Мария Улитина
  • 13:00-16:00. Спортивная гимнастика. Мужчины, командное первенство (финал): Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк
  • 13:20. Плавание. 200 м баттерфляй (предыдущие заплывы): Денис Кесиль, Игорь Трояновский
  • 13:50. Тяжелая атлетика. Женщины. Камила Конотоп (до 55 кг)

26 июля – соревновательный день у Ольги Харлан
26 июля – соревновательный день у Ольги Харлан / Фото: Getty Images

Камила Конотоп
Камила Конотоп / Фото: Instagram

Алексей Середа
Алексей Середа / Фото: Getty Images

Напомним, первую медаль Украине в Токио в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

В тренде

В воскресенье вторую награду в копилку нашей страны на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

Читайте также: Россияне позавидуют! Премии Белодед и Рейзлина за Олимпиаду

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять