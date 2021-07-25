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Давно так не кричал! Рейзлин обещает Украине еще одну медаль на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
25 июля, 19:53
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Игорь Рейзлин, который в воскресенье принес Украине олимпийскую "бронзу" в фехтовании, поделился ощущениями от своего сенсационного успеха в Токио
Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады в Токио
Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

Итак, что чувствует человек, который в 37 лет впервые попал на Олимпийские игры, и сразу становится призером?

"Радость. Я сегодня впервые за довольно продолжительное время закричал после боя. Я обычно так свои эмоции не проявляю, потому что если я крикну – то сил не останется никаких. Сегодня я позволил себе такую ​​радость, такие эмоции"

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ХОЧЕТ МЕДАЛЬ №2

"Но сейчас уже мои мысли о команде. Впереди (30 июля) командные соревнования, я хочу завоевать еще одну медаль и помочь нашим ребятам подняться на пьедестал Олимпиады", – приводит слова Игоря Рейзлина Yes the Games

Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады
Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters

О ПОРАЖЕНИИ В ПОЛУФИНАЛЕ

"После поражения от француза Ромена Каннона в полуфинале я сильно расстроился. Была цель выйти в финал. И после проигранного полуфинала пришлось себя "ломать", перенастраивать, мотивировать себя на борьбу за "бронзу". Если бы мне сразу после полуфинала надо было бы выходить на бой за "бронзу" в том состоянии, в том настроении, я бы не выиграл. Но удалось себя изменить, успокоиться"

РЕЙЗЛИН – О ЧЕМПИОНЕ И О СЕБЕ

"Знаете, у нас в фехтовании есть фраза "попал в свой день". В такие дни все удается, все получается, все "горит". Так вот у Каннона, на мой взгляд, сегодня именно такой день. Я же не могу сказать, что сегодня фантастически фехтовал. Например, на чемпионате мира, когда я стал призером, выступал значительно лучше"

БРОНЗОВАЯ СХВАТКА

"Раньше мы дважды встречались с Андреа Сантарелли, и оба раза я проигрывал. Он сильный, классный мастер, против него всегда очень сложно фехтовать, как и против каждого из итальянцев. Он один из лидеров мирового рейтинга. Когда все началось со счета 0:3, меня это не удивило. Я так же мог повести 3:0, но затем проиграть бой, а здесь я просто прислушивался к советам отца, к его словам. Смог сравнять, удалось исправить ход боя. Я доволен"

Напомним, первую "бронзу" Олимпиады в Токио накануне Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед.

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