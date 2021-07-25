Есть вторая медаль Украины на Олимпиаде! Шпага дебютанта Игр Рейзлина стала бронзовой

Фехтовальщик Игорь Рейзлин в битве за третье место с титулованным итальянцем пощекотал нервы болельщикам, но вырвал свою дебютную награду

Игорь Рейзлин сильно выступил в Токио / Фото: FIE

37-летний новичок Олимпийских игр Рейзлин до последнего держал в напряжении украинцев. После проигрыша в полуфинале французу Ромену Канноне в схватке за бронзовую медаль украинского шпажиста ожидал сильный итальянец Андреа Сантарелли – серебряный призер Олимпиады-2016.

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Старт решающего боя у Игоря снова не задался – 0:3. Но небольшой перерыв пошел ему на пользу – 4:4. Дальше началась борьба нервов и крепче они оказались у украинца – 15:12. Это вторая медаль Украины в Токио после "бронзы" Дарьи Белодед. И первая олимпийская награда независимой Украины в мужской шпаге.

Игорь Рейзлин впервые выступает на Олимпиаде / Фото: Reuters

В фехтовании на шпагах выступали сегодня еще два украинца – Роман Свичкар и знаменосец нашей команды в Токио Богдан Никишин, но уступили в своих встречах в 1/16 финала. Причем Никишин – одним уколом. А Свичкар проиграл швейцарцу Хайнцеру, которому потом в 1/8 финала в невероятном поединке отомстил Рейзлин – 15:12.

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Игорь Рейзлин вышел в четвертьфинал Олимпиады / Фото: Reuters

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