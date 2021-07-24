Дарья Белодед со слезами на глазах принесла Украине первую медаль Олимпиады-2020

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль Олимпиады-2020 в весовой категории до 48 кг. В схватке за третье место она одолела Ширу Ришони из Израиля

Дарья Белодед завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Наша дзюдоистка была одной из главных фавориток турнира, но в полуфинале обидно проиграла хозяйке Олимпиады Фуна Тонаки.

Ришони проиграла в четвертьфинале Уранцецег Мунхбатин из Монголии, а затем выборола право сразиться за медаль, одолев в утешительной схватке Линь Чэнь-Хао из Тайваня.

В схватке за "бронзу" Белодед победила удержанием "Иппон" и принесла Украине первую медаль Олимпиады-2020! После победы Даша не сдержала слезы, сегодняшний день выдался для нее очень сложным.

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