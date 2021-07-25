Украинский герой Олимпиады готовит плов, не кричит и читает Булгакова: ТОП-13 фактов про Рейзлина

Шпажист Игорь Рейзлин, который принес Украине вторую награду Олимпиады-2020, уникальный спортсмен, который уже после 30 лет пробился в первую команду страны на постоянной основе. И лишь в 37 дебютировал на Играх. Зато как! Сразу на пьедестал! Читайте и другие интересные факты про украинского мушкетера.
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1. Медаль Рейзлина – первая олимпийская награда независимой Украины в мужской шпаге.
Фото Reuters
2. Игорь Рейзлин – сын известного украинского тренера по фехтованию на шпагах Дмитрия Рейзлина, который работает преимущественно с девушками.
Фото Reuters
3. Стал единственным украинцем, кому удалось увезти с чемпионата мира по фехтованию-2019 сразу две медали личную "бронзу" и командное "серебро". Причем для 35-летнего Рейзлина это были первые награды ЧМ в его карьере. До этого лучшим личным результатом на пяти предыдущих мирах было 44-е место еще в 2009 году!
4. Первый этап Кубка мира украинец выиграл только в ноябре 2019 года в швейцарском Берне. А 2020-й Рейзлин закончил на четвертом месте в мировом рейтинге – лучший результат в карьере.
5. Побеждать раньше мешал характер
"Лет до 30 у меня были проблемы с самоконтролем – взрывной характер, – признавался Игорь. – И на дорожке я больше боролся с самим собой, чем с противником. Что помогло? Многолетний тяжелый труд и упорство, поддержка семьи и, конечно, работа моего отца и тренера Дмитрия Рейзлина"
6. Кумом и близким другом Рейзлина является многолетний лидер сборной Украины по фехтованию на шпагах Богдан Никишин. Но Игорь не любит с ним встречаться на соревнованиях:
"Богдан мало допускает ошибок сам и практически не прощает их сопернику. Бои с ним очень выматывают и эмоционально, и физически"
7. Герой Олимпиады женат на очаровательной брюнетке Наталье и воспитывает двоих сыновей, которые ждут медаль дома.
8. Рейзлин – лейтенант Вооруженных Сил Украины.
9. Рейзлин худеет в Японии, о чем рассказал ФФУ:
"Вообще японская кухня мне нравится, но день на третий-четвертый меня от нее тошнить начинает. С последнего сбора в Японии я вернулся – минус пять килограммов. Остальные наши ребята там нормально питается, а вот я почему-то не могу"
10. Самой большой проблемой Рейзлина дорожке, как он признавался, всегда были французы, которые фехтуют левой рукой, в количестве двух человек – это Жан-Мишель Люсенай и Готье Грюмье. Вот и в полуфинале Олимпиады он проиграл французу Ромену Канноне, который стал олимпийским чемпионом.
11. Игорь вообще не кричит на дорожках последние лет шесть-семь: "Ведь если я крикну, то у меня сил фехтовать дальше просто не останется. Поэтому я в основном молчу. И даже когда победил в четвертьфинале на чемпионате мира, не дал волю эмоциям".
12. С детства любимая книга Рейзлина "Мастер и Маргарита".
"Я вообще очень много читаю и если нужно посоветовать только одно, то боюсь не смогу. Булгаков, Ремарк, Набоков – лучше назову несколько авторов"
13. Шпажист дружит с кухней и любит готовить, особенно блюда на мангале, плов шурпу шашлык. И скромно заявляет, что может сыграть пару песен на гитаре.
Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.
Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.