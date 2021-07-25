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Украинский герой Олимпиады готовит плов, не кричит и читает Булгакова: ТОП-13 фактов про Рейзлина

Елена Павлова Елена Павлова
25 июля, 17:54
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Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио в фехтовании не мог добиться успехов до 30 лет из-за проблем с самоконтролем
Игорь Рейзлин на дорожке, с женой и кумом Никишиным
Игорь Рейзлин на дорожке, с женой и кумом Никишиным / Фото: Reuters, Facebook

Шпажист Игорь Рейзлин, который принес Украине вторую награду Олимпиады-2020, уникальный спортсмен, который уже после 30 лет пробился в первую команду страны на постоянной основе. И лишь в 37 дебютировал на Играх. Зато как! Сразу на пьедестал! Читайте и другие интересные факты про украинского мушкетера.

Читайте также: "Золота" сегодня не будет! Украинец Рейзлин проиграл полуфинал, но претендует на "бронзу"

1. Медаль Рейзлина – первая олимпийская награда независимой Украины в мужской шпаге.


Фото Reuters

2. Игорь Рейзлин – сын известного украинского тренера по фехтованию на шпагах Дмитрия Рейзлина, который работает преимущественно с девушками.


Фото Reuters

3. Стал единственным украинцем, кому удалось увезти с чемпионата мира по фехтованию-2019 сразу две медали личную "бронзу" и командное "серебро". Причем для 35-летнего Рейзлина это были первые награды ЧМ в его карьере. До этого лучшим личным результатом на пяти предыдущих мирах было 44-е место еще в 2009 году!

4. Первый этап Кубка мира украинец выиграл только в ноябре 2019 года в швейцарском Берне. А 2020-й Рейзлин закончил на четвертом месте в мировом рейтинге – лучший результат в карьере.

5. Побеждать раньше мешал характер

"Лет до 30 у меня были проблемы с самоконтролем – взрывной характер, – признавался Игорь. – И на дорожке я больше боролся с самим собой, чем с противником. Что помогло? Многолетний тяжелый труд и упорство, поддержка семьи и, конечно, работа моего отца и тренера Дмитрия Рейзлина"

6. Кумом и близким другом Рейзлина является многолетний лидер сборной Украины по фехтованию на шпагах Богдан Никишин. Но Игорь не любит с ним встречаться на соревнованиях:

"Богдан мало допускает ошибок сам и практически не прощает их сопернику. Бои с ним очень выматывают и эмоционально, и физически"

7. Герой Олимпиады женат на очаровательной брюнетке Наталье и воспитывает двоих сыновей, которые ждут медаль дома.

8. Рейзлин – лейтенант Вооруженных Сил Украины.

9. Рейзлин худеет в Японии, о чем рассказал ФФУ:

"Вообще японская кухня мне нравится, но день на третий-четвертый меня от нее тошнить начинает. С последнего сбора в Японии я вернулся – минус пять килограммов. Остальные наши ребята там нормально питается, а вот я почему-то не могу"

10. Самой большой проблемой Рейзлина дорожке, как он признавался, всегда были французы, которые фехтуют левой рукой, в количестве двух человек – это Жан-Мишель Люсенай и Готье Грюмье. Вот и в полуфинале Олимпиады он проиграл французу Ромену Канноне, который стал олимпийским чемпионом.

11. Игорь вообще не кричит на дорожках последние лет шесть-семь: "Ведь если я крикну, то у меня сил фехтовать дальше просто не останется. Поэтому я в основном молчу. И даже когда победил в четвертьфинале на чемпионате мира, не дал волю эмоциям".

12. С детства любимая книга Рейзлина "Мастер и Маргарита".

"Я вообще очень много читаю и если нужно посоветовать только одно, то боюсь не смогу. Булгаков, Ремарк, Набоков – лучше назову несколько авторов"

13. Шпажист дружит с кухней и любит готовить, особенно блюда на мангале, плов шурпу шашлык. И скромно заявляет, что может сыграть пару песен на гитаре.

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

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