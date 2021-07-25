Український герой Олімпіади готує плов, не кричить і читає Булгакова: ТОП-13 фактів про Рейзлина

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 на Токіо в фехтуванні не міг домогтися успіхів до 30 років через проблеми з самоконтролем

Ігор Рейзлин на доріжці, з дружиною і кумом Нікішиним / Фото: Reuters, Facebook

Шпажист Ігор Рейзлин, який приніс Україні другу нагороду Олімпіади-2020 , Унікальний спортсмен, який вже після 30 років пробився в першу команду країни на постійній основі. І лише в 37 дебютував на Іграх. Зате як! Відразу на п'єдестал! Читайте і інші цікаві факти про українського мушкетери.

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1. Медаль Рейзліна – перша олімпійська нагорода незалежної України в чоловічій шпазі.



фото Reuters

2. Ігор Рейзлин – син відомого українського тренера з фехтування на шпагах Дмитра Рейзліна, який працює переважно з дівчатами.



фото Reuters

3. Став єдиним українцем , Кому вдалося забрати з чемпіонату світу з фехтування-2019 відразу дві медалі особисту "бронзу" і командне "срібло". Причому для 35-річного Рейзліна це були перші нагороди ЧС в його кар'єрі. До цього найкращим особистим результатом на п'яти попередніх світах було 44-е місце ще в 2009 році!

4. Перший етап Кубка світу українець виграв тільки в листопаді 2019 року в швейцарському Берні. А 2020 й Рейзлин закінчив на четвертому місці в світовому рейтингу – кращий результат в кар'єрі.

5. Перемагати раніше заважав характер

"Років до 30 у мене були проблеми з самоконтролем – вибуховий характер, – зізнавався Ігор. – І на доріжці я більше боровся з самим собою, ніж з противником. Що допомогло? Багаторічний важка праця і завзятість, підтримка сім'ї і, звичайно, робота мого батька і тренера Дмитра Рейзліна "

6 . Кумом і близьким другом Рейзліна є багаторічний лідер збірної України з фехтування на шпагах Богдан Нікішин. Але Ігор не любить з ним зустрічатися на змаганнях:

"Богдан мало допускає помилок сам і практично не прощає їх супернику. Бої з ним дуже вимотують і емоційно, і фізично"

7. Герой Олімпіади одружений на чарівній брюнетці Наталі і виховує двох синів, які чекають медаль будинку.

8. Рейзлин – лейтенант Збройних Сил України.

9. Рейзлин худне в Японії , Про що розповів ФФУ :

"Взагалі японська кухня мені подобається, але день на третій-четвертий мене від неї нудити починає. З останнього збору в Японії я повернувся – мінус п'ять кілограмів. Решта наші діти там нормально харчується, а ось я чомусь не можу"

10. Найбільшою проблемою Рейзліна доріжці, як він зізнавався, завжди були французи, які фехтують лівою рукою, в кількості двох людина – це Жан-Мішель Люсена і Готьє Муді. Ось і в півфіналі Олімпіади він програв французу Ромена Каннон, який став олімпійським чемпіоном.

11. Ігор взагалі не кричить на доріжках останні років шість-сім: "Адже якщо я скажу, то у мене сил фехтувати далі просто не залишиться. Тому я в основному мовчу. І навіть коли переміг у чвертьфіналі на чемпіонаті світу, не дав волю емоціям".

12. З дитинства улюблена книга Рейзліна "Майстер і Маргарита".

"Я взагалі дуже багато читаю і якщо потрібно порадити тільки одне, то боюся не зможу. Булгаков, Ремарк, Набоков – краще назву кілька авторів"

13. Шпажист дружить з кухнею і любить готувати, особливо страви на мангалі, плов шурпу шашлик. І скромно заявляє, що може зіграти пару пісень на гітарі.

Всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020 , Де вказано київський час стартів змагань.