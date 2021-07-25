Снял маску и "откусил" медаль! Как награждали сенсационного Рейзлина на Олимпиаде

37-летний украинец Игорь Рейзлин, занявший третье место в соревнованиях шпажистов на Олимпиаде в Токио, после получения награды сразу же попробовал ее на вкус

Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters

У Украины – вторая медаль Олимпиады-2020 в Токио! И первая в истории – в шпаге!

После дзюдоистки Дарьи Белодед с "бронзой" – фехтовальщик Игорь Рейзлин.

В 37 лет для него это были дебютные Игры в карьере.

Не удивительно, что во время церемонии награждения Рейзлин выглядел чуть ли не самым счастливым из призеров.

Украинец стукнулся кулачками с другими медалистами – "золотым" французом Ромен Каннон и "серебряным" венгром Гергеем Шиклоши – а позже снял маску и попробовал свою бронзовую медаль на вкус.

Судя по выражению лица Игоря, ему это "блюдо" понравилось!

В тренде Все украинские результаты Олимпиады-2020 в Токио

Напомним, все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

Кроме этого, на нашем сайте есть актуальная таблица медалей Олимпиады-2020, которая обновляется после каждого соревнования.