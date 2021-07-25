Последняя надежда Украины Рейзлин – в полуфинале Олимпиады: когда смотреть битву за медаль

Фехтовальщик Игорь Рейзлин остается единственным из нашей команды, кто еще борется за награду Игр-2020 в Токио в воскресенье, 25 июля

Игорь Рейзлин после выхода в полуфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Все ближе к олимпийской медали в фехтовании 37-летний украинский шпажист Игорь Рейзлин. Триумфатор последнего этапа Кубка мира в Казани Рейзлин после невероятной победы над швейцарским фехтовальщиком Максом Хайнцером в 1/4 финала в Токио сломил сопротивление юного египтянина.

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В упорном четвертьфинале Игорь таки дожал в концовке 18-летнего Мохамеда Эльсайеда, который стал открытием турнира – 15:13. Полуфинал у шпажистов начнется в 13:25 по Киеву, соперником Рейзлина станет француз Ромен Канноне, который посеян на Олимпиаде под 23 номером. Тогда как Рейзлин под третьим.



Ромен Канноне

В фехтовании на шпагах выступали сегодня еще два украинца – Роман Свичкар и знаменосец нашей команды в Токио Богдан Никишин, но уступили в своих встречах в 1/16 финала. Причем Никишин – одним уколом. А Свичкар проиграл швейцарцу Хайнцеру, которому потом в 1/8 финала отомстил Рейзлин – 15:12.

Игорь Рейзлин вышел в четвертьфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

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