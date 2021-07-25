Зняв маску і "відкусив" медаль! Як нагороджували сенсаційного Рейзліна на Олімпіаді

У України – друга медаль Олімпіади-2020 в Токіо! І перша в історії – в шпазі!
Після дзюдоїстки Дар'ї Білодід з "бронзою" – фехтувальник Ігор Рейзлін.
У 37 років для нього це були дебютні Ігри в кар'єрі.
Тож не дивно, що під час церемонії нагородження Рейзлін був мало не найщасливішим з-поміж призерів.
Українець стукнувся кулачками з іншими медалістами – "золотим" французом Роменом Канноном і "срібним" угорцем Гергеєм Шиклоші – а пізніше зняв маску і спробував свою бронзову медаль на смак.
Судячи з виразу обличчя Ігоря, йому ця "страва" сподобалася!
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.