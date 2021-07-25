Сумасшедший камбек украинского шпажиста! Прорвался в 1/4 Олимпиады из критического положения

За себя и своих коллег на Олимпийских играх-2020 в Токио приходится биться украинскому фехтовальщику Игорю Рейзлину, которому осталось два шага до финал

Игорь Рейзлин вышел в четвертьфинал Олимпиады / Фото: Reuters

Не слишком удачно стартовали украинские спортсмены в воскресенье на Олимпийских играх-2020 в Токио. Дзюдоист Георгий Зантарая прекратил борьбу за медаль ОИ, а Елена Костевич заняла обидное четвертое место в стрельбе из пистолета на 10 м. Едва не вылетели и все украинские шпажисты. Просто каким-то чудом выжил Игорь Рейзлин.

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Победитель последнего этапа Кубка мира в Казани Рейзлин едва не осекся в 1/8 финала в борьбе со швейцарским фехтовальщиком Максом Хайнцером. Украинский призер чемпионата мира и Европы уступал 9:12, но собрался и вырвал победу 15:12.

В фехтовании на шпагах выступали сегодня еще два украинца – Роман Свичкарь и знаменосец нашей команды в Токио Богдан Никишин, но уступили в своих встречах в 1/16 финала. Причем Никишин – одним уколом. А Свичкар проиграл этому самому Хайнцеру, которому потом отомстил Рейзлин.



Фото Reuters

Теперь в четвертьфинале 37-лентнего украинца ждет 18-летний египтянин Мохамед Эльсайед.

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

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