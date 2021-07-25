Россияне позавидуют! Премии Белодед и Рейзлина за Олимпиаду

Дзюдоистка Дарья Белодед и фехтовальщик Игорь Рейзлин, добывшие по бронзовой награде на Играх-2020 в Токио, получат от Украины вознаграждения, которые в РФ предусмотрены за "золото"

Белодед, Рейзлин и сборная ОКР / Фото: Reuters

Государственная премия для бронзовой медалистки Игр-2020 в дзюдо Дарьи Белодед составит 55 тысяч долларов. Столько же, согласно законодательству, получит от государства и Игорь Рейзлин, который в воскресенье занял третье место в индивидуальном первенстве шпажистов.

В пересчете на национальную валюту, Дарью Белодед и Игоря Рейзлина ждет полтора миллиона гривен – каждому.

Игорь Рейзлин и Дарья Белодед / Фото: Reuters

Премии украинцам за медали на Олимпиаде-2020

"Золото" – 125 000 долларов (3,4 млн грн)

"Серебро" – 80 000 долларов (2,2 млн грн)

"Бронза" – 55 000 долларов (1,5 млн грн)

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Отметим, что таким государственным вознаграждениям, как в Украине, могли бы позавидовать спортсмены из России, из-за допинг-грехов выступающие в Токио без национального флага и гимна. Сумма, которая в РФ предусмотрена за "золото", украинцам выплачивается за "бронзу".

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Премии россиянам за медали на Олимпиаде-2020

"Золото" – 54 200 долларов (4 млн рублей)

"Серебро" – 34 000 долларов (2,5 млн рублей)

"Бронза" – 23 000 долларов (1,7 млн рублей)

По итогам двух стартовых соревновательных дней Токио-2020 у команды Олимпийского комитета России 7 медалей – 1 "золото", 4 "серебра", 2 "бронзы".