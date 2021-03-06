Україна в селі з муками обіграла Ізраїль: відео переможного ейсу

По ходу протистояння наші тенісисти поступалися гостям 1:2, проте в підсумку схилили шальки терезів на свою користь

Збірна України виграла у Ізраїля матчеву зустріч стартового раунду Кубка Девіса у Першій Світовій групі з рахунком 3:2. Протистояння відбувалося на хардовому корті села Погреби під Києвом.

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Після поразки пари Стаховський/Молчанов дуету Ерліх/Цукерман (4:6, 6:4, 3:6) на початку суботнього дня Україна опинилася на межі фіаско – 1:2.

Однак потім Ілля Марченко впорався з Еданом Лешемом (6:3, 6:2), а Сергій Стаховський – з Яшаєм Оліелем (6:4, 6:2), що принесло сумарну вікторію збірній України.

Відео вирішального ейсу від Стаховського

Україна – Ізраїль – 3:2

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П'ятниця, 5 березня

Ілля Марченко – Даніель Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2

Сергій Стаховський – Едан Лешем – 3: 6, 6: 3, 2: 6

Субота, 6 березня

Стаховський/Молчанов – Ерліх/Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6

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Ілля Марченко – Едан Лешем – 6:3, 6:2

Сергій Стаховський – Яшай Оліель – 6:4, 6:2

Сергій Стаховський / Фото: Великий теніс України

Раніше Марченко виграв трофей, здолавши колишню першу ракетку світу.

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Також ми писали, що Стаховський оцінив Стуса і Лобановського, що народилися в один день із ним.

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