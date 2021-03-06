Україна в селі з муками обіграла Ізраїль: відео переможного ейсу

Збірна України виграла у Ізраїля матчеву зустріч стартового раунду Кубка Девіса у Першій Світовій групі з рахунком 3:2. Протистояння відбувалося на хардовому корті села Погреби під Києвом.
Після поразки пари Стаховський/Молчанов дуету Ерліх/Цукерман (4:6, 6:4, 3:6) на початку суботнього дня Україна опинилася на межі фіаско – 1:2.
Однак потім Ілля Марченко впорався з Еданом Лешемом (6:3, 6:2), а Сергій Стаховський – з Яшаєм Оліелем (6:4, 6:2), що принесло сумарну вікторію збірній України.
Відео вирішального ейсу від Стаховського
Україна – Ізраїль – 3:2
П'ятниця, 5 березня
Ілля Марченко – Даніель Цукерман – 1:6, 6:3, 6:2
Сергій Стаховський – Едан Лешем – 3: 6, 6: 3, 2: 6
Субота, 6 березня
Стаховський/Молчанов – Ерліх/Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6
Ілля Марченко – Едан Лешем – 6:3, 6:2
Сергій Стаховський – Яшай Оліель – 6:4, 6:2
Раніше Марченко виграв трофей, здолавши колишню першу ракетку світу.
Також ми писали, що Стаховський оцінив Стуса і Лобановського, що народилися в один день із ним.
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