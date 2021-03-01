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Зірковий тенісист поскаржився на проблеми з психікою

1 березня, 18:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Британець Енді Маррей важко переживав часу пандемії коронавірусу

Після Відкритого чемпіонату Австралії тенісисти роз'їхалися на більш скромні турніри. У нідерландському Роттердамі збирається виступати шотландець Енді Маррей – колишній лідер рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Нині 33-річний британець займає лише 123-тє місце в світі – не в останню чергу, через проблеми зі здоров'ям.

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Нещодавно український тенісист виграв турнір, пріхлопнув колишню першу ракетку світу.

Про свої додаткових труднощі повернення на високі позиції Маррей розповів в коментарі офіційному сайту AТР:

"Проблеми у мене були скоріше психологічного плану, ніж фізичного. Адже я багато тренувався протягом 10 тижнів, а потім через коронавируса мені заборонили чимось займатися. Мені не можна було виходити з дому, що не могло не позначитися на моїй фізичній формі і психіці.

До того ж за останні роки я пропустив багато великих турнірів через травми та інших проблем, так що ця подія мене додатково засмутило. Тепер потрібно подолати розчарування і налаштуватися психологічно на нові матчі тому, що фізично я відчуваю себе добре".

За свою кар'єру дворазовий переможець Уїмблдону заробив понад 61 мільйон доларів.

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теніс Енді Маррей психіка коронавірус
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