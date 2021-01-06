Стуса і Лобановського оцінив спортсмен, який народився в один день з ними

Провідний український тенісист Сергій Стаховський провів паралелі між легендарним тренером Валерієм Лобановським і поетом Василем Стусом в їхній день народження, 6 січня. Сьогодні Лобановському виповнилося б 82, Стусу – 83.

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Стус і Лобановський / Фото: Instagram

"Забуваючи минуле, ми приречені на помилки... Цього дня свій день народження мали б святкувати великі Українці, але, на жаль, доля розпорядилася інакше. Василь Стус боровся за українську мову, за вільну Україну, за що був замучений... Валерій Лобановський прославляв нашу вільну Україну у всьому світі", – написав у себе в Instagram Сергій Стаховський

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Відзначимо, що сьогодні – день народження і в самого Сергія Стаховського. Тенісисту виповнилося 35 років.

Сергій Стаховський. Фото – Arata Yamaoka

"Сергію, і вас з днем народження. Залишайтеся таким же крутим і робіть ще більше крутого вина", – побажав тенісистові-виноробу Стаховському один з його підписників

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